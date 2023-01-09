باريس تستدعي القائم بالأعمال الإيراني رداً على عمليات الإعدام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي القائم بالأعمال الإيراني في باريس الإثنين «لإبلاغه بإدانتها الشديدة» لعمليات الإعدام وللقمع الحالي في إيران.

وذكّرت الخارجية الفرنسية في بيان أنها قامت بذلك «عدة مرات عبر قنوات مختلفة مع السلطات الإيرانية»، مضيفة أنها «تابعت بأكبر قدر من الاهتمام الاعتصام الذي نظم يوم أمس أمام السفارة الفرنسية في طهران والذي لم يكن عفوياً»، بحسب «فرانس برس».

استدعتاء السفير الإيراني في برلين

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الإثنين أنها استدعت السفير الإيراني في برلين «مرة أخرى» للاحتجاج على إعدام رجلين مؤخرا على صلة بالتظاهرات التي أثارتها وفاة الشابّة مهسا أميني.

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وحذرت خلال مؤتمر صحفي في برلين من أنها تعتزم «الإشارة بوضوح إلى أن القمع الوحشي والقمع وترهيب السكان والإعدامين الأخيرين لن تمر من دون عواقب»، بحسب «فرانس برس».

أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم ، إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.