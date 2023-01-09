بيان مشترك: لولا والكونغرس وقادة المحكمة العليا يدينون «الأعمال الإرهابية» في برازيليا

القاهرة - بوابة الوسط

دان الرئيس البرازيلي لولا ورؤساء الكونغرس والمحكمة العليا الإثنين «الأعمال الإرهابية» التي ارتُكبت في برازيليا، الأحد، في بيان مشترك «دفاعًا عن الديمقراطية» نُشر على حساب الرئيس اليساري على تويتر.

وجاء في البيان الذي وقعه لولا ورؤساء مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحكمة العليا غداة الهجمات المتزامنة التي شنها أنصار الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو على هذه المؤسسات «إن سلطات الجمهورية الضامنة للديمقراطية ولدستور العام 1988، ترفض الأعمال الإرهابية والتخريبية والإجرامية والانقلابية التي وقعت أمس في برازيليا»، بحسب «فرانس برس».

اقتحام مقار السلطات الرئيسية في برازيليا

اقتحم مئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، الأحد، مقار السلطات الرئيسية في برازيليا، مبنى الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي متسببين بالكثير من الأضرار، حسبما تُظهر صور تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويحتج هؤلاء المتظاهرون على عودة اليساري إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسًا للبرازيل الأسبوع الماضي بعدما تقدم على بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر.

- استعادة السيطرة على مقار السلطة البرازيلية بعد هجوم لأنصار بولسونارو

- البيت الأبيض وأوروبا وفرنسا يدينون اقتحام مؤيدين للرئيس البرازيلي السابق مراكز للسلطة في البلاد

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه سيستأنف العمل اعتبارا من اليوم الإثنين في مكاتبه في برازيليا غداة تعرضها ومقر الكونغرس والمحكمة العليا لهجوم من جانب المئات من أنصار سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

الأمن البرازيلي يستعيد السيطرة على المباني

وكتب الرئيس اليساري الذي تفقد المباني المخربة في برازيليا في وقت متأخر، الأحد، في تغريدة، «يجري التعرف على الانقلابيين الذين أقدموا على تخريب الممتلكات العامة في برازيليا، وسيُحاسبون. غدا (الإثنين) سنستأنف العمل في قصر بلانالتو. الديمقراطية دائما»، وفق وكالة «فرانس برس».

بعد فوضى استمرت ساعات، استعادت قوات الأمن السيطرة على المباني التي اقتحمها مئات المتظاهرين المناهضين للولا وأوقفت أكثر من مئتي شخص، بحسب وزير العدل فلافيو دينو.

وطوقت السلطات المنطقة. لكن مناصري بولسونارو الذين ارتدى معظمهم قميص المنتخب البرازيلي لكرة القدم الأصفر وهو رمز اتخذوه لأنفسهم، تمكنوا من تجاوز الطوق الأمني وألحقوا أضرارا جسيمة في المقار الثلاثة الضخمة التي تُعتبر تحفا معمارية من الطراز الحديث وتزخر بالأعمال الفنية.

دانت دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي اقتحام ناشطين مؤيدين للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو لعدد من مراكز السلطة في البلاد، احتجاجا على عودة اليساري إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد، حسب وكالة «فرانس برس».

ودان دا سيلفا هذه المحاولة التي اعتبر أن وراءها «مخربين فاشيين»، وأصدر مرسوما يقضي بتدخل اتحادي للشرطة من أجل استعادة السيطرة على أمن العاصمة.

توعد من الرئيس البرازيلي للمخربين: سيعاقبون

وقال لولا الذي أدى اليمين رئيسا للبرازيل قبل أسبوع واحد فقط: «سنجدهم كلهم وسيُعاقَبون جميعا».

كما دان البيت الأبيض أي محاولة لتقويض الديمقراطية في البرازيل. وكتب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان على «تويتر»: «الولايات المتحدة تدين أي محاولة لتقويض الديمقراطية في البرازيل. الرئيس (الأميركي جو) بايدن يُتابع الوضع من كثب»، مضيفا «دعمنا للمؤسسات الديمقراطية في البرازيل لا يتزعزع».

فرنسا: التشكيك في نتائج الانتخابات غير مقبول

الموقف ذاته اتبعته فرنسا التي قالت وزارة خارجيتها إنها تدين بأشد العبارات أعمال العنف الجارية ضد ثلاث مؤسسات ديمقراطية في البرازيل.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن هذه الاعتداءات ضد الكونغرس ورئاسة الجمهورية والمحكمة العليا تُمثل تشكيكا غير مقبول بنتيجة انتخابات ديمقراطية فاز بها لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في 30 أكتوبر الماضي بشكلٍ لا لبس فيه.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى احترام المؤسسات الديمقراطية، مشددا على دعم فرنسا الثابت للرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. وكتب ماكرون على «تويتر» «يجب احترام إرادة الشعب البرازيلي والمؤسسات الديمقراطية! يمكن للرئيس لولا الاعتماد على دعم فرنسا الثابت».