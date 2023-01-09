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الكرملين يدين أعمال العنف في البرازيل ويبدي دعمه الكامل لـ«لولا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 12:48 مساء
الكرملين يدين أعمال العنف في البرازيل ويبدي دعمه الكامل لـ«لولا»
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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استنكر الكرملين، اليوم الإثنين، اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو مقار حكومية في البرازيل، مؤكدا أنه يدعم «بشكل كامل» الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، «ندين بأشد العبارات أفعال المحرضين على الاضطرابات وندعم بشكل كامل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا»، حسب وكالة «فرانس برس».

اقتحام مقار السلطة في البرازيل
واحتج متظاهرون على عودة اليساري إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل الأسبوع الماضي بعدما تقدم على بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر.

وفي الأول من يناير الجاري، أدى لولا دا سيلفا اليمين كرئيس جديد للبرازيل، وهي المرة الثالثة التي يتولى فيها السلطة، فيما تجمعت حشود من الناس في العاصمة، برازيليا، لحضور مراسم التنصيب.

وفي وقت سابق، أكدت الصين أنها «تعارض بشدة الهجوم العنيف» على مقار السلطة في البرازيل التي اقتحمها، الأحد، أنصار الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، وفق ما أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية.

وقال الناطق وانغ وينبين في إحاطته الإعلامية الدورية إن «الصين تتابع عن كثب وتعارض بشدة الهجوم العنيف ضد السلطات الفدرالية في البرازيل في الثامن من يناير»، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف أن بكين «تدعم التدابير التي اتخذتها الحكومة البرازيلية لتهدئة الوضع وإحلال النظام الاجتماعي وصون الاستقرار الوطني».

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