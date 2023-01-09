ماكرون يعلن مشاريع بقيمة 360 مليون يورو للمساعدة في إعادة إعمار باكستان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين مشاريع بقيمة 360 مليون يورو للمساعدة في إعادة إعمار باكستان التي ما زالت تعاني من عواقب فيضانات مدمّرة اجتاحتها العام الماضي.



وقال ماكرون في افتتاح مؤتمر دولي تعقده الأمم المتحدة وباكستان لمساعدة البلاد في جمع مليارات الدولارات «في باكستان، قررنا المساهمة بجملة من المشاريع بقيمة 360 مليون يورو، ستوضع موضع التنفيذ استجابة لتحديات إعادة الإعمار المرنة ومن ثم التكيّف مع تغيّر المناخ»، وفق وكالة فرانس برس. كذلك أكد الرئيس الفرنسي أنّ بلاده ستساهم بعشرة ملايين يورو إضافية كمساعدات طارئة.

تقديرات الحكومة الباكستانية والأمم المتحدة

غمرت سيول ناجمة عن الأمطار الموسمية خلال الصيف ثلث مساحة باكستان، وتسببت في مقتل نحو 1700 شخص، وبتدمير مليوني منزل، والحاق الضرر بالبنى التحتية.

وحسب تقديرات الحكومة الباكستانية والأمم المتحدة، ستتطلب المهمة الضخمة لإعادة الإعمار 16 مليار دولار (حوالي 15 مليار يورو). وتعتزم باكستان تدبير نصف النفقات بنفسها.

وأكد ماكرون أن فرنسا مستعدة للمشاركة في مجموعة الدعم الدولية التي ستتيح مرافقة باكستان في وضع المساعدات الدولية موضع التنفيذ، كذلك أعلن أنّ فرنسا ستساهم بعشرة ملايين يورو إضافية كمساعدات طارئة. وقال الرئيس الفرنسي «يجب أن نثبت أنه عندما تتعرض دولة لصدمة بهذا الحجم، فإن المجتمع الدولي وخصوصاً كل المؤسسات المالية قادرة على دعمها من أجل إعادة إعمار أكثر مرونة».

كما شدد على هدف «استخلاص كل نتائج ما حدث ودعم السلطات الباكستانية في تنفيذ كافة الإصلاحات ... وفي عملية إعادة الإعمار تماشياً مع إطار التمويل الدولي». وتابع «آمل أن نتمكن من دعم باكستان على المدى القصير في عمليات إعادة التفاوض مع الوكالات المالية المتعددة الأطراف».



وعلى نطاق أوسع، دعا إلى «إعادة بناء شراكة مستدامة بين الشمال والجنوب»، مؤكداً أنّ ذلك هدف المؤتمر الذي سيعقد في يونيو في باريس.