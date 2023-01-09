الصين تعارض الهجوم العنيف على مقار السلطة في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الصين أنها «تعارض بشدة الهجوم العنيف» على مقار السلطة في البرازيل التي اقتحمها، الأحد، أنصار الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، وفق ما أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية.

وقال الناطق وانغ وينبين في إحاطته الإعلامية الدورية إن «الصين تتابع عن كثب وتعارض بشدة الهجوم العنيف ضد السلطات الفدرالية في البرازيل في الثامن من يناير»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن بكين «تدعم التدابير التي اتخذتها الحكومة البرازيلية لتهدئة الوضع وإحلال النظام الاجتماعي وصون الاستقرار الوطني».

واحتج متظاهرون على عودة اليساري إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل الأسبوع الماضي بعدما تقدم على بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر.

وفي الأول من يناير الجاري، أدى لولا دا سيلفا اليمين كرئيس جديد للبرازيل، وهي المرة الثالثة التي يتولى فيها السلطة، فيما تجمعت حشود من الناس في العاصمة، برازيليا، لحضور مراسم التنصيب.