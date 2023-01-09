بولسونارو يندد بأعمال «النهب والاقتحام» في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

دان الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف، جايير بولسونارو، اقتحام مبانٍ عامة ونهبها في البلاد الأحد، بعد أن هاجم مئات من أنصاره مقار «كونغرس» والقصر الرئاسي والمحكمة العليا.

ورفض بولسونارو اتهامات الرئيس الجديد لويز إيناسيو لولا دا سيلفا له بأنه من حرض على اقتحام مقار السلطة في برازيليا، معتبرا أن هذه الاتهامات «لا أساس لها»، كما دافع عبر «تويتر» عن الحق في تنظيم «احتجاجات سلمية»، حسب وكالة «فرانس برس».

بايدن يصف أفعال مؤيدي بولسونارو بـ«الشائنة»

في حين، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الهجوم الذي شنه مؤيدو بولسونارو على المباني الحكومية بأنه «شائن».

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وكان هذا أول تعليق علني مباشر لبايدن على أحداث البرازيل، وكتب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان على تويتر في وقت سابق «الولايات المتحدة تدين أي محاولة لتقويض الديمقراطية في البرازيل. الرئيس (الأميركي جو) بايدن يُتابع الوضع من كثب».