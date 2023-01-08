  • Alwasat News
Atwasat

اعتصام أمام السفارة الفرنسية في طهران تنديدا برسوم نشرتها «شارلي إيبدو» لخامنئي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 06:19 مساء
اعتصام أمام السفارة الفرنسية في طهران تنديدا برسوم نشرتها «شارلي إيبدو» لخامنئي
متظاهرون يرفعون صورا للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي خلال احتجاج أمام السفارة الفرنسية في طهران. (أ ف ب)
alwasat radio

تجمع عشرات الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في طهران، الأحد، تنديدا بالرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها مجلة شارلي إيبدو الساخرة، واعتبرتها إيران مهينة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

ونشرت المجلة، الأربعاء، رسوما كاريكاتورية لخامنئي، أعلى شخصية سياسية ودينية في إيران، في إطار مسابقة أقامتها دعما للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس. ولقيت الرسوم انتقادات لاذعة من طهران التي اعتبرها عملا مهينا وغير لائق، بحسب «فرانس برس».

وبعد ظهر الأحد، تجمع عشرات من المحتجين، غالبيتهم من طلاب الحوزات الدينية، خارج مقر سفارة باريس وسط العاصمة الإيرانية، وأضرم بعضهم النيران في أعلام فرنسية ورددوا هتافات منتقدة للحكومة الفرنسية.

-  محلّلون: النظام الإيراني منقسم حول طريقة التعامل مع الاحتجاجات
-  ألمانيا توقف إيرانيًا للاشتباه في تخطيطه لاعتداء

ورفع المشاركون في الاعتصام العلم الإيراني وصور خامنئي ومؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني، إضافة إلى شعارات منها «حياتي فداء للقائد»، و«عار على شارلي إيبدو».

إيران تنتقد الرسوم بشدّة
وقال طالب الحوزة الدينية كريم حيدربور (17 عاما) «أتيت لأدعم ثورتي الإسلامي، أدعم قائدي». وأتى اعتصام السفارة الفرنسية بعد ساعات من تجمع مندّد بالرسوم أقيم في مدينة قم المقدسة جنوب طهران صباحا، وفق لقطات بثها التلفزيون الرسمي.

وانتقدت إيران الرسوم بشدة. والأحد، جدد الناطق باسم وزارة خارجيتها ناصر كنعاني موقف بلاده بأن حرية التعبير لا تبرّر الإساءة إلى المقدسات. وكتب عبر تويتر إن فرنسا «لا يحق لها تبرير الإساءة الوقحة لمقدسات الدول والشعوب الأخرى وأتباع الديانات السماوية بحجة حرية التعبير».

ودعا المسؤولين الفرنسيين الى «الالتزام بالمبادئ الواضحة والأساسية في العلاقات الدولية، أي الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، واحترام القيم القومية والدينية ومقدسات الآخرين».

 إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث في إيران
ونشرت الأسبوعية الرسوم في عدد خاص إحياء للذكرى السنوية لهجوم على مكاتبها في باريس في السابع من يناير 2015، نفذه مسلحان مرتبطان بتنظيم القاعدة، وقالا إنه كان انتقاما لنشرها رسوما كاريكاتورية اعتبرت مسيئة للنبي محمد.

وأعلنت الخارجية الإيرانية الخميس إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث في إيران، وذلك كخطوة أولى في سياق الرد على نشر شارلي إيبدو للرسوم.

من جهتها، أكدت الخارجية الفرنسية عدم تلقيها إشعارا رسميا بهذه الخطوة، معتبرة أن هذا الإجراء «سيكون مؤسفًا بالطبع في حال تأكّد». وكان المعهد الواقع وسط طهران مغلقا لسنوات، وأعيد فتحه خلال عهد الرئيس السابق حسن روحاني (2013-2021) كعلامة على عودة الدفء إلى العلاقات البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الدفاع الروسية»: مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم صاروخي كبير

«الدفاع الروسية»: مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم صاروخي كبير
الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل مختلف

الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل ...
«أنشيلوتي» يشيد بـ«فياريال» بعد سقوط «الريال»: كانوا أفضل مننا

«أنشيلوتي» يشيد بـ«فياريال» بعد سقوط «الريال»: كانوا أفضل مننا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج الإيجابية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج ...
«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه

«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه
كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين

كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين
ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة

ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة
الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا

الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا
في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية

في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية
بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.. السبت

بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.....
زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا

زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا
21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي

21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي
«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها

«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها
بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق

شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟

خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
زلزال بقوة سبع درجات يضرب جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ
زلزال بقوة سبع درجات يضرب جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ
رئيس الوزاراء السويدي: لا نستطيع تلبية مطالب تركيا للانضمام إلى الناتو
رئيس الوزاراء السويدي: لا نستطيع تلبية مطالب تركيا للانضمام إلى ...
بايدن يبدأ أول زيارة رسمية إلى المكسيك تتناول قضايا الأمن والهجرة والمخدرات
بايدن يبدأ أول زيارة رسمية إلى المكسيك تتناول قضايا الأمن والهجرة...
«الدفاع الروسية»: مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم صاروخي كبير
«الدفاع الروسية»: مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم صاروخي كبير
السنغال.. حداد وطني إثر مقتل 40 شخصا في حادث مروري
السنغال.. حداد وطني إثر مقتل 40 شخصا في حادث مروري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
المزيد
الإفراج عن 100 عسكري.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان عشرات الأسرى (صور)
الإفراج عن 100 عسكري.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان عشرات الأسرى......
تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا على «حرب المدن»
تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا على «حرب المدن»...
اعتصام أمام السفارة الفرنسية في طهران تنديدا برسوم نشرتها «شارلي إيبدو» لخامنئي
اعتصام أمام السفارة الفرنسية في طهران تنديدا برسوم نشرتها ......
السنغال.. حداد وطني إثر مقتل 40 شخصا في حادث مروري
السنغال.. حداد وطني إثر مقتل 40 شخصا في حادث مروري...
«الدفاع الروسية»: مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم صاروخي كبير
«الدفاع الروسية»: مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم صاروخي كبير...
المزيد