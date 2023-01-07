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أوكرانيا: روسيا تستعد لتجنيد 500 ألف جندي إضافي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 10:40 مساء
أوكرانيا: روسيا تستعد لتجنيد 500 ألف جندي إضافي
قوات روسية خلال احتفال يوم النصر. (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف مسؤول استخباري أوكراني، السبت، إن موسكو بصدد استدعاء 500 ألف جندي إضافي من قوات الاحتياط خلال يناير الجاري، بعد استدعاء نحو 300 ألف في سبتمبر الماضي.

ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن فاديم سكيبيتسكي، وهو نائب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قوله، إن المجندين الجدد في الجيش الروسي سيكونون جزءا من هجمات متجددة خلال الربيع والصيف. ويعتقد الأوكرانيون أن هذه الهجمات ستقع في الشرق والجنوب.

واعتبرت «الغارديان» أن هذه المعلومات تظهر أنه لا نية لدى روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ 24 فبراير الماضي. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتبر في ديسمبر الماضي أنه لا جدوى من استدعاء مزيد من قوات الاحتياط، مشيرا إلى أن نصفهم جرى نشرهم في أوكرانيا، حيث يقاتلون هناك.

 بوتين: لا حاجة لتوسيع نطاق التعبئة العسكرية الجزئية
وسبق أن صرح بوتين مرارا أنه لا حاجة لتوسيع نطاق التعبئة العسكرية الجزئية التي أعلن عنها في سبتمبر الماضي.

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وكان بوتين، أعلن في 21 سبتمبر الماضي التعبئة العسكرية الجزئية في البلاد بسبب حرب أوكرانيا، معلنا استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط. لكن هناك تقارير غربية، بحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، تشير إلى أن روسيا مستمرة في استدعاء الاحتياط بشكل مستتر.

 وقف إطلاق النار الأحادي الجانب 
أكّد الجيش الروسي، السبت، التزامه حتى نهاية اليوم وقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي، رغم نيران المدفعية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي «رغم القصف المدفعي للقوات الأوكرانية على مناطق مأهولة وعلى مواقع روسية، فإن القوات الروسية ستواصل تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن حتى الساعة 24,00 (21,00 ت غ)».

وأضافت أن القوات الروسية صدت خلال الساعات الـ24 الماضية عددا من الهجمات التي شنّها الجيش الأوكراني في شرق أوكرانيا وقتلت العشرات من جنودها.


وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا نفّذت ضربة صاروخية وأطلقت 20 طلقة من راجمات صواريخ خلال الساعات الـ24 الماضية. وكان الرئيس الروسي أمر قواته بوقف الهجمات من جانب واحد لمدة 36 ساعة في مناسبة عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي.

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