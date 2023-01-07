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التظاهرات تتواصل في البيرو بعد شهر من وصول بولوارتي إلى الحكم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 04:45 مساء
التظاهرات تتواصل في البيرو بعد شهر من وصول بولوارتي إلى الحكم
متظاهرون يغلقون طريقًا للمطالبة باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي في إيكا في جنوب البيرو. (أ ف ب)
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بعد شهر من تسلم رئيسة البيرو دينا بولوارتي مهامها، تواصلت التظاهرات المطالبة باستقالتها والتي أسفرت عن 22 قتيلًا الجمعة، في وقت تبحث البلاد عن مخرج لهذه الأزمة.

في منطقة بونو في جنوب شرق البلاد، أوقعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن عشرة جرحى مدنيين وأربعة في صفوف عناصر الشرطة، بحسب مكتب أمين المظالم. ووقعت المواجهات قرب مطار مدينة خولياكا الذي كان مغلقًا لإجراء أعمال صيانة، بحسب السلطات، بحسب «فرانس برس».

وقالت بولوارتي في احتفال رسمي الجمعة،«نحترم حق الشعب في التظاهر سلميًا، لكن رسالة الأغلبية هي أننا لا نريد أن يتواصل انعدام الاستقرار في بلدنا (...) نريد أن نعيش بسلام».

توقف موقت خلال أعياد نهاية السنة
واستؤنفت التظاهرات الأربعاء في مناطق عدة بعد توقف موقت خلال أعياد نهاية السنة. وقُتل 22 شخصًا وأصيب أكثر من 600 بجروح منذ بدء التظاهرات التي أخذت طابعًا عنيفًا خصوصًا في وسط البلاد وجنوبها حيث للرئيس المعزول بيدرو كاستيو مناصرون كثر.

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وحلت بولوارتي نائبة الرئيس السابقة مكان كاستيو في ديسمبر، وهي سادس شخص يتولى الرئاسة خلال خمسة أعوام في بلد يشهد أزمة سياسية مزمنة تتسم بشبهات فساد.

وبدأت التظاهرات بعد عزل البرلمان كاستيو وتوقيفه لاحقًا، وقد اتُهم بالعصيان بعدما حاول حل البرلمان. ويطالب المحتجّون باستقالة بولوارتي وببرلمان جديد وإجراء انتخابات فورًا، بعد أن  تمّ تقريب موعدها من عام 2026 إلى أبريل 2024. ودعت الرئيسة الخميس إلى الحوار وحضت المواطنين المستائين على لقاء الحكومة لإيجاد مخرج للأزمة.

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