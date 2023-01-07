الأمم المتحدة: فرض طالبان قيود على النساء ينذر بـ«فترة أزمة جديدة»

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت مهمة الأمم المتحدة في أفغانستان، أن الدولة التي مزقتها الحرب تدخل في فترة أزمة جديدة، وذلك بعد أسابيع من منع حكومة طالبان النساء من التعليم الجامعي والعمل مع وكالات الإغاثة، مستشهدة بمسائل تتعلق بالحجاب.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إن الحظر سوف يضر بكل الأفغان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وعلق العديد من وكالات الإغاثة بما في ذلك الأمم المتحدة، برامج المساعدة الخاصة بها احتجاجا على قرارات طالبان الأخيرة.

دعوة لرفع الحظر

والتقى كبير مبعوثي الأمم المتحدة ماركوس بوتسل، وزير التعليم العالي الأفغاني محمد نديم، ودعاه إلى رفع الحظر.

ونديم هو عالم دين متشدد يدافع علانية عن منع الفتيات من التعليم.

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وقيدت طالبان بشكل هائل حقوق النساء منذ سيطرت على السلطة في أغسطس 2021، ورفضت إظهار أي مرونة رغم الغضب الدولي، وجرى استبعاد النساء والفتيات بشكل كبير من الحياة العامة.