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«المركزي الأوكراني»: كييف تلقت مساعدات وقروضًا بـ30 مليار يورو خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 03:08 مساء
«المركزي الأوكراني»: كييف تلقت مساعدات وقروضًا بـ30 مليار يورو خلال 2022
قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية في مناورة عسكرية بالقرب من كييف، أوكرانيا. (الإنترنت)
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 أعلن البنك المركزي الأوكراني، أن قيمة المساعدات والقروض التي تلقتها أوكرانيا في العام المنصرم، تجاوزت ما يعادل الـ30 مليار يورو.

وأوضح البنك ليلة الجمعة/ السبت، أن نحو 40% من هذه المساعدات جرى تقديمها من الولايات المتحدة، مضيفا أن نحو 25% منها جرى تقديمها من الاتحاد الأوروبي ونحو 8% من صندوق النقد الدولي، كما قدمت ألمانيا 5% أخرى، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ».

إجمالي الناتج المحلي الأوكراني تراجع في 2022
ووصل بذلك حجم الدعم المقدم إلى أوكرانيا قرابة الـ16%، من إجمالي الناتج المحلي الأوكراني قبل اندلاع الحرب.

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وأفادت تقديرات لوزارة الاقتصاد الأوكرانية، أن إجمالي الناتج المحلي الأوكراني تراجع في 2022 بسبب الحرب بنسبة تزيد على 30%.

وكانت روسيا قد غزت أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، واحتلت أكثر من 18% من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي كانت قد ضمتها إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي العام 2014، فيما تعتمد أوكرانيا ماليا وعسكريا على المساعدات الخارجية.

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