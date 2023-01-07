ألمانيا تنسق مع أميركا لإرسال مركبات قتالية لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الألمانية، إن الوزيرة كريستينه لامبرشت، تحدثت مع نظيرها الأميركي لويد أوستن، الجمعة، للتنسيق بشأن إرسال مركبات قتالية ودفاعات جوية إلى أوكرانيا، بعدما انضمت برلين إلى واشنطن وباريس في إرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن لامبرشت بحثت مع أوستن الوضع الراهن في الحرب وكيفية التنسيق لمزيد من الدعم العسكري، خصوصا فيما يتعلق بالمركبات القتالية وواحدة من منظومات باتريوت للدفاع الصاروخي تعهدت برلين بتقديمها، وفق وكالة «يورو نيوز».

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قالت لامبرشت: «مع حلفائنا، سنواصل دعم أوكرانيا في إطار من الوحدة والتضامن والتنسيق الوثيق».

شُكر على «حزمة الدفاع القوية»

وفي وقت سابق من اليوم، أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، وشكره على «حزمة الدفاع القوية»، التي من شأنها مساعدة أوكرانيا في صد القوات الروسية والدفاع عن أراضيها، كما بحثا توطيد التعاون الدفاعي.

وفي بيان مشترك مع واشنطن، الخميس، قالت برلين إنها ستقدم لكييف مركبات ماردر القتالية وواحدة من منظومات باتريوت للدفاع الجوي.

وكتب زيلينسكي على «تويتر»: «شكرت (شولتس) على حزمة الدفاع القوية، التي تشمل عشرات من مركبات ماردر ومنظومة باتريوت. وبحثنا المزيد من التعاون لتعزيز الجيش الأوكراني».