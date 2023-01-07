الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الجيش الروسي التزامه حتى نهاية اليوم السبت، بوقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين، لمناسبة عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي، وذلك رغم نيران المدفعية الأوكرانية المتواصلة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: «رغم القصف المدفعي للقوات الأوكرانية على مناطق مأهولة وعلى مواقع روسية، فإن القوات الروسية ستواصل تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن حتى الساعة 24:00 (21.00 ت غ)»، حسب وكالة «فرانس برس».

دعوة البابا كيريل لوقف إطلاق النار

والخميس الماضي، دعا البطريرك الأرثوذكسي الروسي كيريل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمناسبة عيد الميلاد الذي تحتفل به هذا الأسبوع الكنائس الأرثوذكسية في البلدين.

وقال في رسالة نُشرت على الموقع الإلكتروني للكنيسة: «أنا كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، أتوجّه إلى كل الأطراف المنخرطة في النزاع الأخوي لدعوتها إلى وقف إطلاق النار وإرساء هدنة لمناسبة عيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم السادس من يناير حتى الساعة 00,00 يوم السابع من يناير، لكي يتمكن الأرثوذكس من المشاركة في صلوات ليلة عيد الميلاد».

وعقب ذلك، أكد الكرملين الاستجابة لتلك الدعوة، فيما شككت دولًا غربية فيها، واعتبرت أن ما تقوم به موسكو في هذا الصدد «مجرد نفاق».