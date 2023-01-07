زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب مصور، الجمعة، إن التزام الولايات المتحدة بتزويد كييف بمركبات برادلي المقاتلة لأول مرة هو بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، إن الإعلان الرسمي الجمعة، يُظهر أن زيارته لواشنطن الشهر الماضي أسفرت عن نتائج ملموسة، حسب وكالة «يورو نيوز».

فيما أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، وشكره على «حزمة الدفاع القوية»، التي من شأنها مساعدة أوكرانيا في صد القوات الروسية والدفاع عن أراضيها، كما بحثا توطيد التعاون الدفاعي.

وفي بيان مشترك مع واشنطن، الخميس، قالت برلين إنها ستقدم لكييف مركبات ماردر القتالية وواحدة من منظومات باتريوت للدفاع الجوي.

عشرات من مركبات ماردر

وكتب زيلينسكي على «تويتر»: «شكرتُ (شولتس) على حزمة الدفاع القوية، التي تشمل عشرات من مركبات ماردر ومنظومة باتريوت. وبحثنا مزيدا من التعاون لتعزيز الجيش الأوكراني».

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ودأب زيلينسكي هو ومسؤولون أوكرانيون كبار آخرون على المطالبة بمنظومات أسلحة أثقل وأكثر تطورا عقب غزو روسيا الذي يمضي الآن شهره الحادي عشر.

وأعلنت فرنسا أيضا الأيام الماضية، أنها سترسل مركبات القتال المدرعة «إيه.إم.إكس- 10 آر.سي».