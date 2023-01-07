إسقاط طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول في القرم

القاهرة - بوابة الوسط

قال حاكم مدينة سيفاستوبول، الذي عينته روسيا في شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة، فيما أشار إلى أنها أحدث محاولة لشن هجوم أوكراني على الميناء الذي يتمركز فيه أسطول البحر الأسود الروسي.

وكتب الحاكم ميخائيل رازفوجيف، تصريحاته على تطبيق «تليغرام»، مضيفا أن الواقعة كانت في الساعات الأولى من صباح السبت، عطلة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذوكس، وفق وكالة «يورو نيوز».

وكتب رازفوجيف: «حتى عطلة عيد الميلاد المقدسة لم تكن سببا كي يكف هؤلاء.. عن محاولات مهاجمة مدينتنا الباسلة».

أوكرانيا لم تعلن مسؤوليتها

ولم تعلن أوكرانيا حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تؤكد فيما سبق وقائع أخرى مماثلة، لكنها أوضحت أنها تملك حق فعل كل ما هو ضروري لاسترداد أراضيها.

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وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في العام 2014، وتقول كييف إنها عازمة على استعادتها جنبا إلى جنب مع مناطق من شرق البلاد استولت عليها القوات الروسية منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير 2022.