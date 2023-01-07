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بايدن يهنئ مكارثي ويدعوه إلى «الحكم بشكل مسؤول»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 08:27 صباحا
بايدن يهنئ مكارثي ويدعوه إلى «الحكم بشكل مسؤول»
بايدن يتحدث في منتدى الأعمال الأميركي الأفريقي ضمن قمة الولايات المتحدة وأفريقيا في مركز مؤتمرات «والتر واشنطن» في العاصمة الأميركية، 14 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، الجمهوري كيفن مكارثي لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأميركي، ودعاه إلى «الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأميركيين». 

وقال بايدن في بيان، نقلت وكالة فرانس برس مقتطفات منه: «أنا مستعد للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنًا، والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعددن للعمل معي»،  وأضاف «حان وقت الحكم بشكل مسؤول».

وإثر مفاوضات شاقة، رضخت مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه. وانتهت بذلك حال من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عامًا، ما يُنذر بنقاشات نشطة جدا في البرلمان في العامين المقبلين، وفق وكالة فرانس برس.

معركة مكارثي الخاسرة أمس
ويوم الجمعة، فشل الجمهوري كيفن مكارثي مجددا في جمع الأصوات اللازمة لضمان انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأميركي، ما أثار على الفور توترات قوية داخل القاعة. ومباشرة بعد فشله في جلسة الانتخاب الـ14، وجه مكارثي، النائب عن كاليفورنيا، أصابع الاتّهام إلى مجموعة من النواب الجمهوريين المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب والذين يُعرقلون انتخابه.

والكابيتول الذي اجتاحه أنصار لترامب قبل عامين، سادته فوضى من نوع آخر وسعى إلى الخروج من الشلل الذي يغرق فيه جراء الانقسامات في صفوف الجمهوريين. وللمرة الأولى الجمعة، بدا أن مكارثي، الأوفر حظا للفوز بالمنصب خلفا لنانسي بيلوسي، قد حقّق تقدما في ترشحه، في يوم رابع من نقاشات غير مسبوقة.

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