انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

انتخب مجلس النواب الأميركي، صباح السبت (بتوقيت ليبيا)، الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا للمجلس، ما ينهي آلية شهدت حتى نهايتها توترات شديدة في صفوف الحزب الجمهوري.

وإثر مفاوضات شاقة، رضخت مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه. وانتهت بذلك حالة من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عامًا، ما ينذر بنقاشات نشطة جدا في البرلمان في العامين المقبلين، وفق وكالة «فرانس برس».

معركة مكارثي الخاسرة أمس

ويوم الجمعة، فشل الجمهوري كيفن مكارثي مجددا في جمع الأصوات اللازمة لضمان انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأميركي، ما أثار على الفور توترات قويّة داخل القاعة. ومباشرة بعد فشله في جلسة الانتخاب الـ14، وجه مكارثي، النائب عن كاليفورنيا، أصابع الاتهام إلى مجموعة من النواب الجمهوريين المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب والذين يعرقلون انتخابه.

والكابيتول الذي اجتاحه أنصار لترامب قبل عامين، سادته فوضى من نوع آخر وسعى إلى الخروج من الشلل الذي يغرق فيه جراء الانقسامات في صفوف الجمهوريّين. وللمرة الأولى الجمعة، بدا أن مكارثي، الأوفر حظا للفوز بالمنصب خلفا لنانسي بيلوسي، قد حقق تقدّما في ترشحه، في يوم رابع من نقاشات غير مسبوقة.