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لليوم الثالث.. النواب الأميركيون يفشلون في انتخاب رئيس لمجلسهم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 09:34 صباحا
لليوم الثالث.. النواب الأميركيون يفشلون في انتخاب رئيس لمجلسهم
مبنى الكابيتول في واشنطن، (أرشيفية: ا ف ب)
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أرجأ مجلس النواب الأميركي، الخميس، لليوم الثالث على التوالي، إلى ظهر الجمعة جلسة انتخاب رئيس له بعد خمس جولات اقتراع جديدة فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية مجددا في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفن مكارثي رئيسا للمجلس.

وعلى غرار جولات الاقتراع الست العقيمة التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء، أدلى النوّاب بأصواتهم في خمس جولات اقتراع جديدة جرت الخميس، لكنها باءت كلها بالفشل إذ لم يتمكن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع نحو 20 نائبا جمهوريا من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي إذ إن هؤلاء ظلوا على رأيهم بأنه معتدل أكثر مما ينبغي، وفق وكالة «فرانس برس».

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