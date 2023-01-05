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أوكرانيا تصف إعلان بوتين وقف إطلاق النار بـ«النفاق»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 06:41 مساء
أوكرانيا تصف إعلان بوتين وقف إطلاق النار بـ«النفاق»
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وصف ميخائيلو بودولياك، المستشار في الرئاسة الأوكرانية، إعلان وقف اطلاق النار الروسي لمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي بانه «نفاق»، داعيا القوات الروسية الى مغادرة البلاد.

وكتب بودولياك في تغريدة على موقع «تويتر» اليوم الخميس: «على روسيا أن تغادر الاراضي المحتلة عندها فقط سيكون هناك هدنة موقتة.. لن ننخدع بنفاقكم»، وفق وكالة «فرانس برس».

بوتين يوقف إطلاق النار استجابة للبطريرك كيريل
قبل ذلك، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  بوقف موقت لإطلاق النار في أوكرانيا عشية عيد الميلاد الأرثوذكسي بناء على طلب الزعيم الروحي الروسي البطريرك كيريل، بحسب ما أعلن الكرملين.

وقال بوتين: «استجابة لدعوة قداسة البطريرك كيريل، أوجه إلى وزير الدفاع الروسي بدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتبارا من الساعة 12:00 في السادس من يناير حتى الساعة 24:00 في السابع من يناير».

هدنة لمناسبة عيد الميلاد
وفي وقت سابق اليوم، دعا البطريرك الأرثوذكسي الروسي كيريل، إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمناسبة عيد الميلاد الذي تحتفل به هذا الأسبوع الكنائس الأرثوذكسية في البلدين.

وقال في رسالة نُشرت على الموقع الإلكتروني للكنيسة: «أنا كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، أتوجّه إلى كل الأطراف المنخرطة في النزاع الأخوي لدعوتها إلى وقف إطلاق النار وإرساء هدنة لمناسبة عيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم السادس من يناير حتى الساعة 00,00 يوم السابع من يناير، لكي يتمكن الأرثوذكس من المشاركة في صلوات ليلة عيد الميلاد».

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