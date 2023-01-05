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إسبانيا توقف 43 شخصا بتهمة استغلال مهاجرين مغاربة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 05:09 مساء
إسبانيا توقف 43 شخصا بتهمة استغلال مهاجرين مغاربة
مهاجرون يحملون لافتات مكتوبا عليها: «توقفوا عن قتلنا» في تظاهرة في الرباط، 28 يونيو 2022 (أ ف ب)
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أوقفت الشرطة الإسبانية 43 شخصا في جنوب البلاد يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة إجرامية استغلت عمالا مهاجرين غير شرعيين، معظمهم من المغرب، في قطاع الزراعة، وباعت لهم وثائق مزورة.

وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن الضحايا معظمهم مواطنون مغاربة وأن الموقوفين من جنسيات مختلفة من دون تحديدها. وبحسب البيان الذي نشرته وكالة «فرانس برس»، جرت عمليات التوقيف في مدينة ملقا الإسبانية.

شركات زراعية متهمة بتشغيل مهاجرين غير قانونيين
وتوجد سبع شركات زراعية على الأقل ضالعة في المخطط الذي يهدف إلى تشغيل هؤلاء المهاجرين بطريقة غير قانونية وقد جرى إيواؤهم في ظروف غير إنسانية في منازل تابعة للمجموعة.

وتعتبر إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للهجرة الأفريقية إلى أوروبا. وفي العام 2022، تراجعت الهجرة غير الشرعية بنسبة 25.6% مقارنة بالعام السابق، مع وصول 31 ألفا و219 وافدا مقابل نحو 41 ألفا في العام 2021، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي.

وقالت منظمة العمل الدولية في تقرير نشر خلال سبتمبر الماضي إن العمال المهاجرين أكثر عرضة لخطر إيجاد أنفسهم في وضع عمل قسري مقارنة بالعمال الآخرين.

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