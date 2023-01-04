مسيرة تكريم لناشطات كرديات قُتلن قبل 10 سنوات في باريس

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت مسيرة اليوم الأربعاء في باريس تكريمًا لثلاث ناشطات كرديات قُتلنَ في إطلاق نار في العاصمة الفرنسية في يناير 2013، في حين ما زال المتظاهرون ومعظمهم نساء، تحت صدمة الهجوم العنصري الذي وقع في أواخر ديسمبر.

ليل 9- 10 يناير 2013، قُتلت ثلاث ناشطات من حزب العمال الكردستاني، إحداهنّ من مؤسسات الحزب، إثر إصابتهنّ برصاصات في الرأس، في مركز كردي قريب، وفق وكالة فرانس برس.

باقات أزهار تكريمًا للناشطات الكرديات الثلاث

في مقدّمة المسيرة التي يشارك فيها بضع مئات الأشخاص بينهم عدد كبير من النساء، تمشي ستّ نساء يبدو التأثّر واضحًا على وجوههنّ وهن يحملنَ صورًا كبيرة لستة أكراد قُتلوا في 2013 وأواخر الشهر الماضي. تحت المطر، بدأت المسيرة بوضع ثلاث باقات أزهار تكريمًا للضحايا الثلاثة الذين سقطوا في 23 ديسمبر.

ومطلق النار المشتبه به في هجوم الشهر الفائت هو متقاعد فرنسي كان سائق قطارات يبلغ من العمر 69 عاما لديه تاريخ في العنف ضد الأجانب. وقد أوقف في أعقاب الهجوم وقال الرجل المسجون للمحققين إنه أقدم على خطوته بدافع «العنصرية». ودين بالقتل ومحاولة القتل بسبب العرق والإثنية والجنسية والدين.