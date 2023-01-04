سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه

القاهرة - بوابة الوسط

أخفق النواب الأميركيون اليوم الأربعاء في انتخاب رئيس لهم بعد تصويت رابع، في سيناريو غير مسبوق منذ 100 عام.

ومنع الخلاف السائد بين الجمهوريين وصول المرشح الأوفر حظا كيفن مكارثي إلى منصب رئيس أعلى هيئة تشريعية في واشنطن، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، حسب وكالة «فرانس برس».

وخلال جولات الاقتراع الثلاث السابقة فشل مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع مجموعة من زملائه من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي إذ إن هؤلاء ظلوا على رأيهم بأنه «معتدل أكثر مما ينبغي»، وفق وكالة «فرانس برس».

التصويت قد يستغرق بضع ساعات أو أسابيع

وسيستمر النواب في التصويت حتى انتخاب رئيس للمجلس. وقد تستغرق هذه العملية بضع ساعات أو أسابيع، ففي العام 1856، لم يتوافق النواب على رئيس لهم إلا بعد شهرين و133 دورة.

ويحتاج انتخاب رئيس مجلس النواب، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، أغلبية من 218 صوتا. وهي عتبة لم يتمكن كيفن مكارثي من بلوغها بعد ثلاث جولات للتصويت وبعد أن قرر نحو عشرين نائبا من مؤيدي ترامب عرقلة انتخابه.

لصالح بايدن؟

يراقب الديمقراطيون هذا الوضع بشيء من المتعة، ويتكتل الحزب الديمقراطي خلف ترشيح حكيم جيفريز لكن النائب لا يتمتع بدعم عدد كاف من الأصوات لكي ينتخب رئيسا لمجلس النواب. سيواصل النواب التصويت إلى حين انتخاب رئيس لمجلس النواب. هذا يمكن أن يستغرق ساعات أو أسابيع: ففي العام 1859 لم يتفق أعضاء الكونغرس على رئيس إلا بعد شهرين و133 دورة.

مع تولي الجمهوريين الغالبية في مجلس النواب، لن يتمكن جو بايدن والديمقراطيون من تمرير مشاريع كبرى جديدة، لكن مع وجود مجلس الشيوخ في أيدي الديمقراطيين، فان منافسيهم الجمهوريين لن يتمكنوا من ذلك أيضا. قد تكون مواجهة مجلس نواب معاد له، مناسبة سياسيا لجو بايدن في حال أكد نيته الترشح مرة أخرى في 2024 - وهو قرار سيعلنه في مطلع السنة.

يتوجه الرئيس الديمقراطي الأربعاء إلى كنتاكي للإشادة ببناء جسر كبير جديد بتمويل من قانون البنية التحتية الضخم الذي قدمه ونال أصوات بعض الجمهوريين في الكونغرس، ما سيشكل مناسبة له لدعم مرشحه الوسطي. من المفارقات، أن الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل سيرافقه في هذه الزيارة.