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مقتل عنصر من الحرس الثوري بإطلاق نار في طهران

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 07:04 مساء
مقتل عنصر من الحرس الثوري بإطلاق نار في طهران
عناصر في الحرس الثوري الإيراني أثناء عرض عسكري في طهران. (أرشيفية: أ ف ب)
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قتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار في مبناه السكني أثناء محاولة سرقة ليل الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة الأربعاء.

وتعرّض قاسم فتح الهي «لإطلاق نار ثلاث مرات عندما حاول مع أحد القاطنين الآخرين، إلقاء القبض على سارق في موقف المبنى»، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي عن مسؤول وحدة التحقيق الجنائي في الشرطة العقيد مرتضى نصاري. وأضاف «تم نقلهما الى المستشفى»، إلا أن فتح اللهي قضى «متأثرا بجراحه والنزيف» الذي تسببت به، مشيرا إلى أن «مطلق النار فرّ من المكان»، حسب وكالة فرانس برس.

وكانت وكالة «إرنا» الرسمية أفادت في وقت سابق الأربعاء، أن فتح اللهي «استشهد بعد استهدافه من قبل أشخاص مجهولين في حادث إطلاق نار» قرب منزله في شارع مختاري بجنوب العاصمة. وألمحت الوكالة الى وجود «علامات سرقة» مرتبطة بالحادث.

 تحركات احتجاجية إثر وفاة الشابة مهسا أميني 
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، تحركات احتجاجية إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد. وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة «أعمال شغب» يقف خلفها «أعداء» الجمهورية الإسلامية. وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن فتح اللهي كان مسؤولا عن إحدى وحدات قوات التعبئة («البسيج») المرتبطة بالحرس.

وكان أحد عناصر «البسيج» قتل السبت جراء «إطلاق نار من مجرمين مسلحين في مدينة سميرم» في محافظة إصفهان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي. وأصدر القضاء أحكاما بالإعدام في حق 13 شخصا على خلفية الاحتجاجات، تم تنفيذ اثنين منها في ديسمبر في شخصين دينا باعتداءات على عناصر من قوات الأمن الإيرانية. إلى ذلك، ثبّتت المحكمة العليا أربعة من أحكام الإعدام الأخرى الصادرة.

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