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لولا يزور أميركا والصين في أولى رحلاته الخارجية منذ تنصيبه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 01:40 مساء
لولا يزور أميركا والصين في أولى رحلاته الخارجية منذ تنصيبه
من مراسم تنصيب لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل، 1 يناير 2023. (الإنترنت)
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يتوجه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في نهاية يناير الجاري إلى الأرجنتين في أول زيارة رسمية له إلى الخارج، على أن يتبعها بزيارات  إلى الولايات المتحدة والبرتغال والصين.

والزعيم اليساري الذي تولى، الأحد، مهام منصبه رئيسا للبرازيل لولاية ثالثة، بعد ولايتين متتاليتين بين 2003 و2010، سيسافر إلى بوينس آيرس للمشاركة في قمة مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) والتي تُعقد يومي 23 و24 ناير الجاري، حسب ما أفاد مصدر في الرئاسة وكالة «فرانس برس»، وأضاف المصدر أنه سيلتقي بعد ذلك في واشنطن نظيره الأميركي جو بايدن، في زيارة موعدها «لم يحدد بعد».

ومن المقرر، وفقا للمصدر نفسه، أن يزور لولا الصين، الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل، وستجرى هذه الزيارة «بعد مارس». وأكدت الخارجية الصينية، الأربعاء، الدعوة التي جرى توجيهها إلى الرئيس البرازيلي، لكنها لم تحدد موعدا للزيارة.

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لولا يزور الصين والبرتغال
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين: «تولي الصين أهمية بالغة للشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين والبرازيل وترحب بزيارة لولا في موعد مناسب للطرفين». وحضر المسؤول الصيني الرفيع وانغ كيشان مراسم تنصيب لولا في البرازيل الأحد.

وسيزور الرئيس البرازيلي البرتغال من 22 ولغاية 25 أبريل، حسب ما ذكرت الرئاسة في برازيليا. ويسعى رئيس أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية عبر هذه الزيارات إلى كسر العزلة الدولية التي طبعت عهد سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

وفي خطابه أمام الكونغرس لدى تنصيبه، أعلن دورا جديدا للبرازيل في العالم عبر استئناف «اندماج أميركا الجنوبية» وإعادة بناء «حوار نشط ومعزز مع الولايات المتحدة والمجتمع الأوروبي والصين».

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