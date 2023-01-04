مطلق النار في مترو نيويورك يقر بذنبه بتهم الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط

أقر فرانك جيمس بذنبه في تهم الإرهاب الموجهة إليه في الولايات المتحدة على خلفية إطلاقه النار على 10 أشخاص في مترو نيويورك العام الماضي.

ونفى جيمس البالغ 63 عاما، في البداية إطلاق النار على الركاب لدى وصول قطار مكتظ إلى محطة بروكلين في 12 أبريل، لكنه بدل أقواله ويواجه حاليا احتمال سجنه مدى الحياة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفاد مدعون بأن جيمس ارتدى سترة برتقالية عاكسة وخوذة صفراء ليبدو وكأنه من موظفي المترو من أجل تنفيذ اعتدائه. وفجر عبوتين دخانيتين قبل أن يطلق النار أكثر من 30 مرة في فترة الذروة صباحا في المحطة.

مطلق النار يواجه 10 تهم بالإرهاب

ووُجهت لجيمس 10 تهم بالإرهاب، واحدة عن كل مصاب، علما بأن حوالى عشرة أشخاص آخرين جرحوا في إطار حالة الذعر التي عمت المكان. ولم يؤدي الهجوم إلى وقوع قتلى.

كما اعترف جيمس بتهمة إطلاق النار بشكل غير قانوني. وقرأ بيانا مقتضبا قال فيه إنه توجه من فيلادلفيا إلى مدينة نيويورك بنية التسبب بـ«إصابات جسدية خطيرة» من دون قتل أحد.

وفر جيمس من الموقع، لتنطلق عملية للبحث عنه استمرت يوما كاملا إلى أن اعتُقل في شارع مانهاتن. وذكر مدعون بأنه خطط للهجوم منذ العام 2017 بينما كشفت عملية تفتيش لشقته عن «مخزون من الأسلحة».

وقبيل الهجوم، نشر جيمس عدة تسجيلات مصوره لنفسه على يوتيوب وهو يلقي خطبا سياسية طويلة وينتقد رئيس بلدية نيويورك. وذكر محاموه بأن لديه تاريخ من الأمراض النفسية.