5 قتلى في هجوم جنوب شرق مالي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات المالية، الثلاثاء، سقوط خمسة قتلى، هم عنصرا إطفاء وثلاثة مدنيين، في هجوم مسلح استهدف مركزا للإسعافات الأولية في ماركاكونغو في جنوب شرق البلاد.

وقالت وزارة الأمن والحماية المدنية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «ليلة الثاني إلى الثالث من يناير (...) قرابة الساعة 21:00، تعرّض مركز للإسعاف المروري تابع للحماية المدنية في ماركاكونغو، على الطريق بين باماكو وسيغو، لهجوم من قبل مسلّحين مجهولين».

ونقل البيان عن نائب المدير العام للحماية المدنية دراماني ديالو قوله إن الهجوم أسفر عن وقوع خمسة قتلى، هم ثلاثة مدنيين وعنصرا إطفاء، وجريح واحد. وأكد البيان أن «قوات الدفاع والأمن تتخذ كل الإجراءات للبحث عن مرتكبي هذا العمل الدنيء وتحديد هوياتهم واعتقالهم حتى يحاسبوا على أفعالهم».

وتندر الهجمات في المنطقة التي وقع فيها هذا الهجوم، لكن مالي، الدولة الحبيسة في منطقة الساحل، تشهد منذ عقد من الزمن تمردا امتد إلى جارتيها النيجر وبوركينا فاسو، وأسفر هذا التمرد في الدول الثلاث عن سقوط آلاف القتلى بين مدنيين وعسكريين وتهجير أكثر من مليوني شخص من ديارهم، وفق الوكالة الفرنسية.