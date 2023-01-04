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«ملفات ساخنة» في قمة بايدن وكيشيدا الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 10:41 صباحا
«ملفات ساخنة» في قمة بايدن وكيشيدا الأسبوع المقبل
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أوروغواي، في طوكيو، 28 أكتوبر. (أ ف ب)
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يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في 13 يناير الجاري رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في قمة سيبحث خلالها الزعيمان عددا من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن «الرئيس بايدن يتطلع إلى الترحيب برئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، في البيت الأبيض يوم الجمعة 13 يناير لتعميق العلاقات بين حكومتينا واقتصادينا وشعبينا».

وأضافت أن الزعيمين سيبحثان في قمتهما سلسلة من الملفات الساخنة، من بينها خصوصا كوريا الشمالية والصين وأوكرانيا والاقتصاد والتغير المناخي، وأوضحت أن بايدن وكيشيدا عملا خلال العام الماضي «سويا بشكل وثيق لتحديث التحالف بين الولايات المتحدة واليابان»، بما في ذلك عبر «تعميق التعاون بين البلدين في مجال التقنيات المتطورة».

ولفتت إلى أن الزعيمين عملا أيضا من أجل أن تكون «منطقة المحيطين الهادئ والهندي منطقة حرة ومفتوحة». وحسب البيان، فإن الرئيس الأميركي سيعرب خلال القمة عن دعمه لتولي اليابان الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وكذلك أيضا للمقعد غير الدائم الذي شغلته لتوها في مجلس الأمن الدولي لولاية تستمر عامين.

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