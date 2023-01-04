  • Alwasat News
Atwasat

موسكو تعلن ارتفاع قتلاها في هجوم ماكيفكا.. وتوضح سبب استهدافهم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 01:09 صباحا
موسكو تعلن ارتفاع قتلاها في هجوم ماكيفكا.. وتوضح سبب استهدافهم
مباني مدمرة بمدينة ماكيفك الأوكرانية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت ليلة رأس السنة مركزا عسكريا روسيا في مدينة ماكيفكا التي تسيطر عليها القوات الروسية في شرق أوكرانيا إلى 89 قتيلا.

وقال الناطق باسم الوزارة اللفتنانت جنرال سيرغي سيفريوكوف، في تسجيل مصوّر بث فجر الأربعاء إن «عدد رفاقنا القتلى ارتفع إلى 89» بعدما جرى العثور على مزيد الجثث تحت الأنقاض، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأوضح سيفريوكوف أن استخدام الجنود هواتفهم النقّالة في مدينة ماكيفكا هو «السبب الرئيس» للضربة الصاروخية الأوكرانية التي استهدفتهم، وقال: «هناك حاليا لجنة تحقق لجلاء ملابسات ما حدث، لكن من الواضح منذ الآن أن السبب الرئيس ... هو أن العسكريين شغلوا واستخدموا على نطاق واسع هواتفهم المحمولة في منطقة تطالها أسلحة العدو، بما يتعارض مع الحظر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»

«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى

سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى
كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير
أول مسبار كوري جنوبي يرسل صورا مذهلة للأرض والقمر

أول مسبار كوري جنوبي يرسل صورا مذهلة للأرض والقمر
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022

أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار

العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار
تراجع حاد لمعدل التضخم في تركيا إلى 64.3%

تراجع حاد لمعدل التضخم في تركيا إلى 64.3%
كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا

كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا
أسطورة بيليه والجمال الصامت

أسطورة بيليه والجمال الصامت
نفاد قمصان النصر الأساسية والاحتياطية و48 ساعة لطباعة رقم 7 الخاص بكريستيانو

نفاد قمصان النصر الأساسية والاحتياطية و48 ساعة لطباعة رقم 7 الخاص بكريستيانو
شاهد.. وزير الرياضة لـ«في التسعين»: سنتكفل بمصاريف المنتخب في «شان 2023» ولدينا اتحادات تحتاج للدعم

شاهد.. وزير الرياضة لـ«في التسعين»: سنتكفل بمصاريف المنتخب في «شان 2023» ولدينا ...
4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)

4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)
كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب

كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب
حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة

حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين

مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
«تحقيقات»: الإخفاء القسري ظاهرة تقض مضاجع الليبيين

«تحقيقات»: الإخفاء القسري ظاهرة تقض مضاجع الليبيين
«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011

«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوركينا فاسو: العثور على 28 جثة عشية رأس السنة في شمال غرب البلاد
بوركينا فاسو: العثور على 28 جثة عشية رأس السنة في شمال غرب البلاد
واشنطن: الجمهوريون يستعدون لخوض معركة مع الرئيس جو بايدن
واشنطن: الجمهوريون يستعدون لخوض معركة مع الرئيس جو بايدن
البيت الأبيض: واشنطن وسيول تخططان للرد في حال استخدام كوريا الشمالية أسلحة نووية
البيت الأبيض: واشنطن وسيول تخططان للرد في حال استخدام كوريا ...
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» ...
بعد حل حكومة المعارضة الفنزويلية.. واشنطن «لا تزال» تعتبر مادورو «غير شرعي»
بعد حل حكومة المعارضة الفنزويلية.. واشنطن «لا تزال» تعتبر مادورو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما...
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
«مثلي الجنس».. انتخاب أمير أوحانا رئيسا جديدا للبرلمان الإسرائيلي
«مثلي الجنس».. انتخاب أمير أوحانا رئيسا جديدا للبرلمان ......
مزيد من الدول تفرض قيودا على القادمين من الصين في ظل انتشار الوباء
مزيد من الدول تفرض قيودا على القادمين من الصين في ظل انتشار ......
المزيد
موسكو تعلن ارتفاع قتلاها في هجوم ماكيفكا.. وتوضح سبب استهدافهم
موسكو تعلن ارتفاع قتلاها في هجوم ماكيفكا.. وتوضح سبب ......
تعليق جلسة انتخاب رئيس «النواب» الأميركي
تعليق جلسة انتخاب رئيس «النواب» الأميركي...
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في ......
بعد حل حكومة المعارضة الفنزويلية.. واشنطن «لا تزال» تعتبر مادورو «غير شرعي»
بعد حل حكومة المعارضة الفنزويلية.. واشنطن «لا تزال» تعتبر ......
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» ......
المزيد