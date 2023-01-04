موسكو تعلن ارتفاع قتلاها في هجوم ماكيفكا.. وتوضح سبب استهدافهم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت ليلة رأس السنة مركزا عسكريا روسيا في مدينة ماكيفكا التي تسيطر عليها القوات الروسية في شرق أوكرانيا إلى 89 قتيلا.

وقال الناطق باسم الوزارة اللفتنانت جنرال سيرغي سيفريوكوف، في تسجيل مصوّر بث فجر الأربعاء إن «عدد رفاقنا القتلى ارتفع إلى 89» بعدما جرى العثور على مزيد الجثث تحت الأنقاض، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأوضح سيفريوكوف أن استخدام الجنود هواتفهم النقّالة في مدينة ماكيفكا هو «السبب الرئيس» للضربة الصاروخية الأوكرانية التي استهدفتهم، وقال: «هناك حاليا لجنة تحقق لجلاء ملابسات ما حدث، لكن من الواضح منذ الآن أن السبب الرئيس ... هو أن العسكريين شغلوا واستخدموا على نطاق واسع هواتفهم المحمولة في منطقة تطالها أسلحة العدو، بما يتعارض مع الحظر».