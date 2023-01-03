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واشنطن: الجمهوريون يستعدون لخوض معركة مع الرئيس جو بايدن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 03:54 مساء
واشنطن: الجمهوريون يستعدون لخوض معركة مع الرئيس جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي خطاب في الكونغرس (أرشيفية: الإنترنت).
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يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، وهم على استعداد لخوض معركة مع الرئيس جو بايدن، لكن عليهم أولًا تجاوز انقساماتهم حول انتخاب زعيمهم، حيث يجتمع أعضاء الكونغرس الجدد الذين انبثقوا عن انتخابات «منتصف الولاية» في نوفمبر، الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، لتأدية اليمين لمدة عامين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وللمرة الأولى منذ تنصيبه، سيتعين على جو بايدن التعامل مع برلمان منقسم بعد أن بقي حزبه الديمقراطي مسيطرا على مجلس الشيوخ، لكن المعارضة الجمهورية فازت بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، وأعلن النواب الجمهوريون أن «الأميركيين مستعدون لمنعطف بعد عامين كارثيين تحت قيادة الحزب الديمقراطي»، ووعدوا بإجراء تحقيقات في إدارة جو بايدن للجائحة أو الانسحاب الأميركي من أفغانستان، لكن قبل إطلاق هذه المعارك، عليهم الاتفاق على انتخاب رئيس لمجلس النواب، وهو أمر غير محسوم بسبب الانقسامات الكبيرة في صفوف الحزب.

ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي
وسيتم انتخاب رئيس مجلس النواب، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، الثلاثاء، بأغلبية بسيطة، بعد سبع سنوات من محاولته الأولى، يأمل كيفن مكارثي الذي يقود الكتلة الجمهورية في مجلس النواب في الكونغرس منذ 2014، في تحقيق هدفه، لكن موقع النائب عن كاليفورنيا تراجع بسبب الأداء الضعيف للجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية، و"الموجة الكبيرة" التي توقعها المحافظون لم تتحقق، للحزب 222 مقعدا فقط وسيحتاج إلى 218 صوتا لينتخب.

وأشارت مجموعة صغيرة من النواب المقربين من دونالد ترامب إلى أنه سيضع شروطه قبل دعمه، ويتهمونه بعدم الدفاع بشكل كاف عن الرئيس السابق، وأكد ثلاثة منهم علنا أنهم سيصوتون ضده. وقال مات غيتز، النائب عن ولاية فلوريدا: «كيفن لا يؤمن بأي شيء وليست لديه أيديولوجية»، وأضاف: يبدو أن كيفن مكارثي يسعى لتقديم ضمانات لهم تفاديا لعرقلة خطوته: في العام 2015 فشل بفارق ضئيل في أن يصبح رئيسا لمجلس النواب في مواجهة تمرد الجناح اليميني للحزب، لكنه أيضا لا يستطيع الذهاب بعيدا وإبعاد الجمهوريين المعتدلين، على الرغم من أن هامش المناورة لديه بات محدودا، ليس هناك حاليا أي منافس جدي له. يتم فقط التداول باسم زعيم الكتلة ستيف سكاليز كبديل محتمل دون أن تكون فرصه جدية.

مع تمتع الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب، لن يتمكن جو بايدن والديمقراطيون من تمرير مشاريع كبرى جديدة، لكن مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، لن يتمكن خصومهم من القيام بذلك أيضا، هل سيتحصنون في معارضة ممنهجة؟ للتوصل إلى ذلك أن ينجحوا في المواجهة، في حين أن بعض نوابهم صوتوا كما في أثناء التصويت على الموازنة قبل عيد الميلاد مع الديمقراطيين، وبالتالي فإن انتخاب «زعيم» سيكون أيضا مقياسا لقدرتهم على إلحاق الضرر بالرئيس، حيث إن مواجهة مجلس معاد قد تكون بمثابة نعمة سياسية بالنسبة إلى جو بايدن، إذا أكد نيته الترشح مجددا في العام 2024، وهو قرار عليه إعلانه مطلع العام، في حال حدوث شلل تشريعي، سيلقي بالتأكيد باللائمة على الجمهوريين الضعفاء في عملية التعطيل، على أمل قلب الأمور لتصب في مصلحته.

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