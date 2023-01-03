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بوركينا فاسو: العثور على 28 جثة عشية رأس السنة في شمال غرب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 02:42 مساء
بوركينا فاسو: العثور على 28 جثة عشية رأس السنة في شمال غرب البلاد
مركز لتجنيد متطوعين للدفاع عن الوطن في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو، 16 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
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عُثر على 28 جثة عشية رأس السنة في نونا، شمال غرب بوركينا فاسو، وهو ما أعلنته الحكومة، مساء أمس الإثنين، فيما استنكرت منظمة من المجتمع المدني التجاوزات التي يرتكبها متعاونون مع الجيش، حيث قال المتحدث باسم الحكومة جان إيمانويل ويدراوغو، في بيان: «تبلغت الحكومة بمأساة وقعت في نونا، عاصمة إقليم كوسي، ليل 30 إلى 31 ديسمبر» مشيرا إلى أن المعلومات الأولية «تفيد بمقتل 28 شخصا». 

استنكرت منظمة (تجمع مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات) الناشطة في مجال حقوق الإنسان في بوركينا فاسو، «التجاوزات» التي ارتكبها متطوعون من أجل «الدفاع عن الوطن»، مشيرة إلى أن تحقيقا «فُتح على الفور للكشف عن  ملابسات المأساة وتحديد كل المسؤوليات»، ودعت الحكومة «السكان بأسرهم إلى التزام الهدوء بانتظار نتائج التحقيق»، مؤكدة «اتخاذ كل الإجراءات للوقوف على هذا العنف غير المقبول»، حيث أشار الناطق إلى أن «هذه المأساة وقعت في الوقت الذي بدأت فيه بوركينا فاسو عملية تعبئة لكل الشعب من أجل توحيد العمل في مكافحة الإرهاب». 

مقتل الآلاف ونزوح مليون شخص
وتضاعفت الهجمات التي تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة في بوركينا فاسو منذ العام 2015. وأدت إلى مقتل الآلاف ونزوح مليون شخص على الأقل، وتسببت في حدوث انقلابين عسكريين في العام 2022، وأكدت الحكومة أنها «تعارض بشكل أساسي جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان أو تجاوزاتها لأي سبب من الأسباب».

وأوضح بيان صادر عن المدعي العام في محكمة نونا العليا أرميل سما، أن «معظم الضحايا، جميعهم من الذكور، قتلوا بإطلاق النار» قبل نشر البيانين، وأصدرت منظمة «تجمع مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات»، بيانا شجبت فيه «التجاوزات التي تستهدف السكان المدنيين»، وقالت إن «المدنيين المسلحين الذين يزعمون أنهم متطوعون من أجل الدفاع عن الوطن منخرطون بحرية في نهب منظم وتجاوزات تستهدف السكان المدنيين على خلفية التنميط العنصري والوصم». 

وأوضحت أنه «في أعقاب هجوم إرهابي محتمل تعرض له مقر المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن في نونا، قام مسلحون تعرف عليهم الضحايا على أنهم من متطوعي الدفاع عن الوطن، ردا على ذلك، بأعمال دامية» السبت، وأكد الأمين العام للتجمع داودا ديالو «بلغت الحصيلة 21 قتيلا، بينهم أطفال، لكنها ترتفع باستمرار مع ورود معلومات إلينا من الميدان».

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