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«أطباء بلا حدود» تنفذ عملية لإنقاذ مهاجرين رغم القيود الإيطالية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 10:26 مساء
«أطباء بلا حدود» تنفذ عملية لإنقاذ مهاجرين رغم القيود الإيطالية الجديدة
مهاجرون يستعدون للصعود على متن سفينة لأوشن فايكينغ تبحر في المياه الدولية قبالة ليبيا بعدما أنقذتهم منظمة
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أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية الإثنين أنها في طريقها لإنقاذ زورق مهاجرين، مبدية خشيتها أن تنتهك بذلك القانون الجديد حول عمليات الإنقاذ في البحر الصادر عن الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة.

وصرح ماوريتسيو ديبان المسؤول الإعلامي للمنظمة بعدما أبلغت سفينة المنظمة «جيو بارنتس» أن 45 إلى 50 شخصا بحاجة للمساعدة في البحر، «نتجه إلى الزورق الذي يواجه خطرا للمساعدة»، بحسب «فرانس برس».

وذكر ديبان أنه يخشى من مواجهة مشاكل مع السلطات الإيطالية بشأن قانون جديد دخل حيز التنفيذ الإثنين ويهدف للحد من عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى الموانئ عبر الحد من عدد عمليات الإنقاذ التي يمكن أن تنفذها المنظمات غير الحكومية في رحلة بحرية واحدة.

عمليات الإنقاذ تتطلب موافقة روما 
وأضاف أن عمليات الإنقاذ تتطلب موافقة روما التي يمكنها أن تأمر لاحقا المنظمات غير الحكومية بعدم إنقاذ مهاجرين. في وقت سابق الإثنين نشرت منظمة أطباء بلا حدود تغريدات أشارت فيها إلى أنها تنقذ قوارب منكوبة فقط بناء على طلب السلطات الإيطالية.

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وأضافت المنظمة أن روما طلبت مرة عدم التدخل لأن ليبيا تولت «معالجة الوضع». وامتثلت جيو بارنتس للأمر وتوجهت إلى ميناء تارانتو (إيطاليا) مع 85 شخصا تم إنقاذهم في البحر.

ثم تلقت السفينة إنذارا من خط طوارئ خاص بالمهاجرين الذين يواجهون مشاكل، اشار الى وجود قارب يواجه صعوبات على طريق جيو بارنتس.

مطالبة بتدخل السلطات الإيطالية
وقال ديبان «طلبنا على الفور إذنا بالتدخل من السلطات الإيطالية لكننا لم نتلق أي رد». واوضح «إذا رصدنا القارب وقمنا بعملية إنقاذ بدون إذن قد تعتبر إيطاليا نظريا أننا انتهكنا القانون الجديد». وشدد على أننا «ملزمون وفقا للقانون الدولي والمعاهدات البحرية مساعدة من هم في خطر».

وأوضح أن جيو بارنتس لم تبدل مسارها للبحث عن المهاجرين، مشيرا إلى أن الأشخاص المنكوبين كانوا على طريق السفينة المؤدية الى الميناء.

وصلت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة إلى السلطة في أكتوبر ووعدت بوقف وصول المهاجرين إلى إيطاليا (أكثر من 105 آلاف في 2022 وفقا لوزارة الداخلية).

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