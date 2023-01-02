بلينكن يبحث مع نظيره الصيني الجديد العلاقات بين بكين وواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه تحدث مع نظيره الصيني الجديد تشين قانغ عبر الهاتف، الأحد، وذلك بعدما عينت الصين الأسبوع الماضي سفيرها لدى الولايات المتحدة وزيرا جديدا للخارجية.

وكتب بلينكن على «تويتر» أنه ناقش خلال مكالمته الهاتفية مع تشين العلاقات بين واشنطن وبكين والحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة، وفق «يورو نيوز».

تعيين السفير وزيرا للخارجية

وعينت الصين أمس الجمعة تشين، سفيرها لدى واشنطن والمساعد الموثوق به للرئيس شي جين بينغ، وزيرا جديدا للخارجية. وجاء ذلك فيما تسعى بكين وواشنطن إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات المتوترة بينهما.

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وحل تشين (56 عاما) محل وانغ يي الذي كان وزيرا للخارجية على مدار العقد الماضي. وتمت ترقية وانغ (69 عاما) لتولي دور بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر تشرين الأول، ومن المتوقع أن يلعب دورا أكبر في السياسة الخارجية الصينية.

تفاؤل إزاء العلاقات مع الولايات المتحدة

وبدا تشين متفائلا إزاء العلاقات مع الولايات المتحدة خلال فترة توليه منصب السفير الصيني القصيرة نسبيا، والتي استمرت 17 شهرا، لكن تلك الفترة تزامنت مع تدهور العلاقات بين القوتين العظميين.

وشهدت الفترة التي قضاها وانغ وزيرا للخارجية ارتفاعا حادا في التوتر بين بكين وواشنطن حيال مجموعة واسعة من القضايا مثل التجارة وتايوان.