  • Alwasat News
Atwasat

بلينكن يبحث مع نظيره الصيني الجديد العلاقات بين بكين وواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 07:36 مساء
بلينكن يبحث مع نظيره الصيني الجديد العلاقات بين بكين وواشنطن
صورة مركبة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (يمين)، ونظيره الصيني الجديد تشين قانغ. (الإنترنت)
alwasat radio

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه تحدث مع نظيره الصيني الجديد تشين قانغ عبر الهاتف، الأحد، وذلك بعدما عينت الصين الأسبوع الماضي سفيرها لدى الولايات المتحدة وزيرا جديدا للخارجية.

وكتب بلينكن على «تويتر» أنه ناقش خلال مكالمته الهاتفية مع تشين العلاقات بين واشنطن وبكين والحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة، وفق «يورو نيوز».

تعيين السفير وزيرا للخارجية
وعينت الصين أمس الجمعة تشين، سفيرها لدى واشنطن والمساعد الموثوق به للرئيس شي جين بينغ، وزيرا جديدا للخارجية. وجاء ذلك فيما تسعى بكين وواشنطن إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات المتوترة بينهما.

- الصين دون «صفر كوفيد».. فرحة الداخل ومخاوف الخارج
-  الصين تفرض رقابة على المحتوى المرتبط بفيروس «كورونا» بالإنترنت

وحل تشين (56 عاما) محل وانغ يي الذي كان وزيرا للخارجية على مدار العقد الماضي. وتمت ترقية وانغ (69 عاما) لتولي دور بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر تشرين الأول، ومن المتوقع أن يلعب دورا أكبر في السياسة الخارجية الصينية.

 تفاؤل إزاء العلاقات مع الولايات المتحدة
وبدا تشين متفائلا إزاء العلاقات مع الولايات المتحدة خلال فترة توليه منصب السفير الصيني القصيرة نسبيا، والتي استمرت 17 شهرا، لكن تلك الفترة تزامنت مع تدهور العلاقات بين القوتين العظميين.

وشهدت الفترة التي قضاها وانغ وزيرا للخارجية ارتفاعا حادا في التوتر بين بكين وواشنطن حيال مجموعة واسعة من القضايا مثل التجارة وتايوان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أحدث ما كتبه نادي النصر السعودي قبل دقائق من وصول كريستيانو الرياض

أحدث ما كتبه نادي النصر السعودي قبل دقائق من وصول كريستيانو الرياض
مصر تستعيد «قطعة أثرية هامة» من الولايات المتحدة.. «التابوت الأخضر»

مصر تستعيد «قطعة أثرية هامة» من الولايات المتحدة.. «التابوت الأخضر»
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم الصفقة التاريخية

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم ...
محاولة إنقاذ طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا بفيتنام

محاولة إنقاذ طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا بفيتنام
4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)

4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)
شاهد: إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بيليه

شاهد: إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بيليه
المروج يجتاز الـ100 نقطة في الدوري الليبي للسلة أمام التحدي

المروج يجتاز الـ100 نقطة في الدوري الليبي للسلة أمام التحدي
بعد 5 أشهر من إعلان تصفيته.. القاعدة ترفض الاعتراف بمقتل الظواهري أو الكشف عن خليفته

بعد 5 أشهر من إعلان تصفيته.. القاعدة ترفض الاعتراف بمقتل الظواهري أو الكشف عن ...
كاظم الساهر يحيي حفل افتتاح «خليجي 25»

كاظم الساهر يحيي حفل افتتاح «خليجي 25»
كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب

كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب
حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة

حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة
«أفاتار» يتخطى عتبة المليار دولار

«أفاتار» يتخطى عتبة المليار دولار
الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد

الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين

مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
«تحقيقات»: الإخفاء القسري ظاهرة تقض مضاجع الليبيين

«تحقيقات»: الإخفاء القسري ظاهرة تقض مضاجع الليبيين
«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011

«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه
فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا

فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
موسكو: مقتل 63 جنديا روسيا بضربة في شرق أوكرانيا
موسكو: مقتل 63 جنديا روسيا بضربة في شرق أوكرانيا
4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)
4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)
البرلمان الأوروبي يطلق إجراء رفع الحصانة عن نائبين في قضية الفساد
البرلمان الأوروبي يطلق إجراء رفع الحصانة عن نائبين في قضية الفساد
مصر تستعيد «قطعة أثرية هامة» من الولايات المتحدة.. «التابوت الأخضر»
مصر تستعيد «قطعة أثرية هامة» من الولايات المتحدة.. «التابوت ...
البحرية الفرنسية تضبط 4 أطنان من المخدرات في بحر العرب
البحرية الفرنسية تضبط 4 أطنان من المخدرات في بحر العرب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما...
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
«مثلي الجنس».. انتخاب أمير أوحانا رئيسا جديدا للبرلمان الإسرائيلي
«مثلي الجنس».. انتخاب أمير أوحانا رئيسا جديدا للبرلمان ......
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
المزيد
إيران تثبت حكما آخر بإعدام شخص شارك في الاحتجاجات
إيران تثبت حكما آخر بإعدام شخص شارك في الاحتجاجات...
بلينكن يبحث مع نظيره الصيني الجديد العلاقات بين بكين وواشنطن
بلينكن يبحث مع نظيره الصيني الجديد العلاقات بين بكين وواشنطن...
أوكرانيا تعلن تنفيذ ضربة استهدفت جنودا روس في ماكيفكا
أوكرانيا تعلن تنفيذ ضربة استهدفت جنودا روس في ماكيفكا...
البحرية الفرنسية تضبط 4 أطنان من المخدرات في بحر العرب
البحرية الفرنسية تضبط 4 أطنان من المخدرات في بحر العرب...
مصر تستعيد «قطعة أثرية هامة» من الولايات المتحدة.. «التابوت الأخضر»
مصر تستعيد «قطعة أثرية هامة» من الولايات المتحدة.. «التابوت ......
المزيد