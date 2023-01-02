أوكرانيا تعلن تنفيذ ضربة استهدفت جنودا روس في ماكيفكا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأوكراني الإثنين أنه نفّذ الضربة التي أسفرت عن مقتل 63 جنديا روسيا في ماكيفكا في شرق أوكرانيا، وفق الحصيلة التي ذكرتها موسكو، مؤكّدا أنه أصاب ما يصل إلى عشر وحدات عسكريّة.

وكتبت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على فيسبوك «في 31 ديسمبر، دمّر ما يصل إلى 10 وحدات من معدات عسكرية للعدو من أنواع مختلفة» في ماكيفكا في منطقة دونيتسك، مشيرة إلى أنه يجري تقييم الخسائر في صفوف القوات الروسية.

مقتل 63 جنديا روسيا في الضربة الأوكرانية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم مقتل 63 جنديا روسيا على الأقل في ضربة شنتها أوكرانيا على مدينة ماكيفكا في شرق أوكرانيا.

وذكر الناطق باسم الوزارة الروسية أن «أربعة صواريخ» ضربت «مركز انتشار مؤقت» للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا، الواقعة شرق دونيتسك التي تحتلها القوات الروسية، دون أن يحدد تاريخ الضربة. وتحدثت وسائل إعلام روسية وأوكرانية عن هجوم على ماكيفكا ليل السبت إلى الأحد.

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وأعلنت السلطات الأوكرانية، الأحد، عن حصيلة أربعة قتلى و50 جريحا في الضربات الروسية التي شنت قبل عيد رأس السنة وبعده مباشرة والتي استهدفت بحسب موسكو منشآت تصنيع طائرات مسيرة.