  • Alwasat News
Atwasat

البرلمان الأوروبي يطلق إجراء رفع الحصانة عن نائبين في قضية الفساد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 04:50 مساء
البرلمان الأوروبي يطلق إجراء رفع الحصانة عن نائبين في قضية الفساد
أعلام الاتحاد الأوروبي. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن البرلمان الأوروبي الإثنين أنه أطلق إجراء عاجلا بطلب من السلطات القضائية البلجيكية لرفع الحصانة عن نائبين أوروبيين في إطار التحقيق بتهم الفساد داخل هذه المؤسسة إثر فضيحة على صلة بقطر.

النائبان المعنيان هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وهما ينتميان الى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين كما أفادت مصادر مقربة من الملف.

وفي مطلع شهر ديسمبر وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي «بالخطرة جدًا»، وقالت: «هذه الشبهات مثيرة للقلق الشديد، إنها مسألة ثقة بالأشخاص الذين هم في قلب مؤسساتنا، هذه الثقة تنطوي على معايير استقلالية ونزاهة عالية جدًا».

 رهن التوقيف الاحتياطي
وفي 13 ديسمبر  صادق البرلمان الأوروبي، بأغلبية كبيرة على إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلي من منصبها بسبب فضيحة فساد يزعم أنها على صلة بقطر.  وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بغالبية 625 صوتا مقابل صوت واحد لإقالة كايلي، وهي واحدة من ستة أشخاص أوقفوا خلال مداهمات نفذتها الشرطة البلجيكية في إطار تحقيق بشبهة الكسب غير المشروع.

كما قرّر القضاء البلجيكي، في 22 ديسمبر الماضي، إبقاء النائبة اليونانية في المجلس الأوروبي إيفا كايلي رهن التوقيف الاحتياطي، في إطار تحقيق بشبهات فساد على صلة بقطر، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية.

- شبهات فساد تزيح نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي من منصبها «موقتا»
- فون دير لايين: شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي خطرة جدا
- رئيسة البرلمان الأوروبي تعلق على فضيحة الفساد التى طالت نائبتها

ورفضت غرفة مجلس بروكسل التي مثلت كايلي أمامها طلبها إخلاء سبيلها بكفالة وخضوعها للمراقبة بواسطة سوار إلكتروني، وقرّرت المحكمة «تمديد توقيفها الاحتياطي شهرا»، وفق ما أوضحت النيابة العامة في بيان. ويمكن لمحامي كايلي الطعن في هذا القرار.

قطر تدين التحقيق الأوروبي بشأن الفساد
ودانت قطر، في 18 ديسمبر، تحقيقًا بشبهة الفساد أطلقته بلجيكا، وتعليقًا لوصول ممثلي الدوحة إلى برلمان الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن من شأن ذلك أن يؤثر «سلبًا» على العلاقات وإمدادات الغاز الطبيعي.

وقال دبلوماسي قطري في بيان إن قرار فرض «مثل هذه القيود التمييزية» قبل انتهاء التحقيق، «سيؤثر سلبًا على الأمن الإقليمي والعالمي، فضلًا عن المحادثات الجارية حول نقص وأمن الطاقة العالميين»، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المروج يجتاز الـ100 في الدوري الليبي للسلة أمام التحدي

المروج يجتاز الـ100 في الدوري الليبي للسلة أمام التحدي
كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب

كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب
حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة

حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة
«أفاتار» يتخطى عتبة المليار دولار

«أفاتار» يتخطى عتبة المليار دولار
الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد

الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين

مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
«تحقيقات»: الإخفاء القسري ظاهرة تقض مضاجع الليبيين

«تحقيقات»: الإخفاء القسري ظاهرة تقض مضاجع الليبيين
«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011

«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه
فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا

فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا
كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبلون سنة جديدة

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبلون سنة جديدة
حصاد 2022: ظهور لافت للرياضة العربية.. ووفاة بيليه.. وتألق أنس جابر

حصاد 2022: ظهور لافت للرياضة العربية.. ووفاة بيليه.. وتألق أنس جابر
بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة.. وسنتابعها مع حكومة «الوحدة»

بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة.. وسنتابعها مع حكومة ...
الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»

الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»
2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني واحميدة نجمان فوق العادة

2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني ...
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين المحتملين

القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين ...
مسؤول أمني فرنسي: احتجاز ليبي في النيجر يشتبه في تزعمه شبكة تهريب مهاجرين إلى أوروبا

مسؤول أمني فرنسي: احتجاز ليبي في النيجر يشتبه في تزعمه شبكة تهريب مهاجرين إلى ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب
كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
بعد 5 أشهر من إعلان تصفيته.. القاعدة ترفض الاعتراف بمقتل الظواهري أو الكشف عن خليفته
بعد 5 أشهر من إعلان تصفيته.. القاعدة ترفض الاعتراف بمقتل الظواهري...
عائلة صحفي إيراني معارض تؤكد أنه لا يزال في السجن رغم الحديث عن إطلاقه
عائلة صحفي إيراني معارض تؤكد أنه لا يزال في السجن رغم الحديث عن ...
الاتحاد الأوروبي سيناقش تنسيق الاستجابة لوضع كوفيد في الصين
الاتحاد الأوروبي سيناقش تنسيق الاستجابة لوضع كوفيد في الصين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما...
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
«مثلي الجنس».. انتخاب أمير أوحانا رئيسا جديدا للبرلمان الإسرائيلي
«مثلي الجنس».. انتخاب أمير أوحانا رئيسا جديدا للبرلمان ......
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
المزيد
البرلمان الأوروبي يطلق إجراء رفع الحصانة عن نائبين في قضية الفساد
البرلمان الأوروبي يطلق إجراء رفع الحصانة عن نائبين في قضية ......
4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)
4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)...
موسكو: مقتل 63 جنديا روسيا بضربة في شرق أوكرانيا
موسكو: مقتل 63 جنديا روسيا بضربة في شرق أوكرانيا...
الاتحاد الأوروبي سيناقش تنسيق الاستجابة لوضع كوفيد في الصين
الاتحاد الأوروبي سيناقش تنسيق الاستجابة لوضع كوفيد في الصين...
عائلة صحفي إيراني معارض تؤكد أنه لا يزال في السجن رغم الحديث عن إطلاقه
عائلة صحفي إيراني معارض تؤكد أنه لا يزال في السجن رغم الحديث......
المزيد