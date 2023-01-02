البرلمان الأوروبي يطلق إجراء رفع الحصانة عن نائبين في قضية الفساد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البرلمان الأوروبي الإثنين أنه أطلق إجراء عاجلا بطلب من السلطات القضائية البلجيكية لرفع الحصانة عن نائبين أوروبيين في إطار التحقيق بتهم الفساد داخل هذه المؤسسة إثر فضيحة على صلة بقطر.

النائبان المعنيان هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وهما ينتميان الى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين كما أفادت مصادر مقربة من الملف.

وفي مطلع شهر ديسمبر وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي «بالخطرة جدًا»، وقالت: «هذه الشبهات مثيرة للقلق الشديد، إنها مسألة ثقة بالأشخاص الذين هم في قلب مؤسساتنا، هذه الثقة تنطوي على معايير استقلالية ونزاهة عالية جدًا».

رهن التوقيف الاحتياطي

وفي 13 ديسمبر صادق البرلمان الأوروبي، بأغلبية كبيرة على إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلي من منصبها بسبب فضيحة فساد يزعم أنها على صلة بقطر. وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بغالبية 625 صوتا مقابل صوت واحد لإقالة كايلي، وهي واحدة من ستة أشخاص أوقفوا خلال مداهمات نفذتها الشرطة البلجيكية في إطار تحقيق بشبهة الكسب غير المشروع.

كما قرّر القضاء البلجيكي، في 22 ديسمبر الماضي، إبقاء النائبة اليونانية في المجلس الأوروبي إيفا كايلي رهن التوقيف الاحتياطي، في إطار تحقيق بشبهات فساد على صلة بقطر، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية.

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ورفضت غرفة مجلس بروكسل التي مثلت كايلي أمامها طلبها إخلاء سبيلها بكفالة وخضوعها للمراقبة بواسطة سوار إلكتروني، وقرّرت المحكمة «تمديد توقيفها الاحتياطي شهرا»، وفق ما أوضحت النيابة العامة في بيان. ويمكن لمحامي كايلي الطعن في هذا القرار.

قطر تدين التحقيق الأوروبي بشأن الفساد

ودانت قطر، في 18 ديسمبر، تحقيقًا بشبهة الفساد أطلقته بلجيكا، وتعليقًا لوصول ممثلي الدوحة إلى برلمان الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن من شأن ذلك أن يؤثر «سلبًا» على العلاقات وإمدادات الغاز الطبيعي.

وقال دبلوماسي قطري في بيان إن قرار فرض «مثل هذه القيود التمييزية» قبل انتهاء التحقيق، «سيؤثر سلبًا على الأمن الإقليمي والعالمي، فضلًا عن المحادثات الجارية حول نقص وأمن الطاقة العالميين»، وفق وكالة «فرانس برس».