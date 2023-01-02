موسكو: مقتل 63 جنديا روسيا بضربة في شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 63 جنديا روسيا على الأقل في ضربة شنتها أوكرانيا على مدينة ماكيفكا في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الإثنين، فيما أشارت السلطات الأوكرانية إلى حصيلة أعلى بكثير.

وذكر الناطق باسم الوزارة الروسية أن «أربعة صواريخ» ضربت «مركز انتشار مؤقت» للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا، الواقعة شرق دونيتسك التي تحتلها القوات الروسية، دون أن يحدد تاريخ الضربة. وتحدثت وسائل إعلام روسية وأوكرانية عن هجوم على ماكيفكا ليل السبت إلى الأحد، بحسب «فرانس برس».

أعلنت السلطات الأوكرانية، الأحد، عن حصيلة أربعة قتلى و50 جريحا في الضربات الروسية التي شنت قبل عيد رأس السنة وبعده مباشرة والتي استهدفت بحسب موسكو منشآت تصنيع طائرات مسيرة.

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واستهدفت هذه الهجمات خصوصا العاصمة كييف وسبع مناطق أوكرانية أخرى بحسب آخر حصيلة للسلطات المحلية والإقليمية، وفق «فرانس برس».

دوي عشرة انفجارات بعد دقائق من حلول رأس السنة

وسمع دوي حوالي عشرة انفجارات بعد ظهر السبت وعدة انفجارات أخرى بعد دقائق من حلول رأس السنة. وفي وسط كييف اخترق صاروخ واجهة فندق. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أيضا إسقاط 45 طائرة مسيّرة روسية ليلا مع دخول البلاد العام الجديد.

وأفاد في بيان بأن الدفاعات الجوية دمرت 45 مسيّرة من طراز «شاهد». وأكد البيان إسقاط 13 مسيّرة في نهاية العام 2022 و32 أخرى في العام الجديد. ولم تذكر السلطات الأوكرانية ما إذا أصابت بعض المسيّرات أهدافها.

القوات الروسية تشن هجومًا جويًا

ونشر قائد شرطة كييف أندريه نيبيتوف على «فيسبوك» صورة لحطام طائرة بدون طيار أُسقطت وعليها عبارة «عام جديد سعيد» باللغة الروسية. وكتب «هذا كل ما تحتاج إلى معرفته عن دولة الإرهاب وجيشها».

من جهته، أكد الجيش الروسي الأحد أن الضربات التي نُفّذت على مدن أوكرانية عدة بينها كييف ليلة رأس السنة، استهدفت منشآت لصناعة المسيّرات بهدف إحباط هجمات إرهابية يجري التخطيط لها.