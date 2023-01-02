الاتحاد الأوروبي سيناقش تنسيق الاستجابة لوضع كوفيد في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، إن مسؤولي الصحة من دول التكتل سيجرون محادثات بعد غد الأربعاء، بشأن تنسيق الاستجابة لزيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، بعد انتهاء محادثات جرت في ديسمبر الماضي، دون اتخاذ قرارات في هذا الشأن.

وفي اجتماع مماثل عبر الإنترنت في 29 ديسمبر الماضي، بين أكثر من 100 ممثل من حكومات دول الاتحاد الأوروبي وجهات الصحة في التكتل ومنظمة الصحة العالمية، دعت إيطاليا بقية دول الاتحاد الأوروبي إلى الحذو حذوها وإجراء فحص كوفيد-19 للمسافرين القادمين من الصين التي تستعد لرفع قيود السفر في الثامن من يناير، وفق وكالة «رويترز».

دول لا ترى حاجة للقيام بذلك

لكن دولا أخرى من الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، قالت إنها لا ترى حاجة للقيام بذلك على الرغم من قرار الصين تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الوباء في ظل موجة من الإصابات الجديدة.

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قالت الناطقة باسم الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي «تقرر عقد اجتماع الاستجابة المتكاملة للأزمة السياسية يوم الأربعاء الموافق الرابع من يناير، من أجل (التعرف) على مستجدات وضع كوفيد-19 في الصين ومناقشة الإجراءات التي من المحتمل أن يتخذها الاتحاد الأوروبي بطريقة منسقة».