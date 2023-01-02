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ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في الفلبين إلى 51

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 01:04 مساء
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في الفلبين إلى 51
عناصر إنقاذ أثناء إجلائهم طفلا من منطقة تشهد فيضانات في ميساميس أوكسيدنتال بالفلبين, (أ ف ب)
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ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء فيضانات وانزلاقات للتربة شهدتها الفلبين مؤخرا إلى 51 شخصا، وفق ما ذكر مسؤولون الإثنين، فيما توزّع السلطات المواد الغذائية على السكان الأكثر تضررا.

وقد ترتفع حصيلة القتلى بشكل أكبر إذ ما زال عناصر الإنقاذ يبحثون عن 19 شخصا، ما زالوا في عداد المفقودين بعد أكثر من أسبوع على هطول أمطار غزيرة على المناطق الواقعة في جنوب ووسط البلاد في نهاية الأسبوع، التي تزامنت مع عيد الميلاد، وفق وكالة الكوارث الوطنية.

وضربت أحوال الطقس الرديئة الدولة التي تضم 110 ملايين نسمة، معظمهم من الكاثوليك، بينما كانت تستعد لعطلة عيد الميلاد، بحسب وكالة «فرانس برس».

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واضطر أكثر من 270 ألف شخص للتوجه إلى مراكز إيواء طارئة، بينما أغرقت الأمطار القرى الريفية، وأدت إلى دمار أو تضرر أكثر من 4500 منزل وأتت على أكثر من 7000 هكتار من المحاصيل.

لا احتفالات بعيد الميلاد
وبدلا من الاحتفال مع أحبائها، انشغلت آلاف العائلات بتنظيف المنازل والمتاجر بعدما انحسرت مياه الفيضانات.

وسُجل معظم القتلى في مقاطعة ميساميس أوكسيدنتال في جزيرة مينداناو الجنوبية، حيث لقي 19 شخصا حتفهم غرقا أو جرّاء انزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار.

وتعد الفلبين من بين البلدان الأكثر عرضة لتداعيات التغيّر المناخي، بينما يحذّر علماء من أن العواصف باتت أكثر شدّة مع ارتفاع درجات الحرارة في العالم.

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