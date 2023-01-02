آلاف يتوافدون لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس

القاهرة - بوابة الوسط

توافد آلاف صباح الإثنين، إلى الفاتيكان لإلقاء النظرة الأخيرة على البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر، الذي توفّي السبت عن 95 عامًا ويُسجّى جثمانه في كاتدرائيّة القديس بطرس في روما قبل جنازته الخميس.

وتَشكّل طابور طويل في ساحة القديس بطرس منذ الفجر، في وجود صحفيين ومصوّرين من وسائل إعلامية عديدة وانتشار أمني كثيف، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الراهبة الإيطالية آنا ماريا، لـ«فرانس برس»، «وصلت الساعة السادسة صباحاً ويبدو القدوم لتكريمه بالنسبة إليّ، أمراً طبيعياً بعد كل ما فعله للكنيسة».

ونُقل جثمان بنديكتوس فجر الإثنين إلى كاتدرائيّة القديس بطرس في مراسم خاصة، وفق المكتب الإعلامي للفاتيكان.

فتح أبواب الكنيسة للجمهور

وكان جثمان يوزف راتسينغر بقي في الكنيسة الصغيرة الخاصّة داخل الدير، حيث عاش منذ تنحّيه عام 2013، في حدائق الفاتيكان.

وتُفتح أبواب الكنيسة الضخمة للجمهور اعتبارًا من الساعة 9,00 (8,00 ت غ) حتّى الساعة 19,00 (18,00 ت غ)، ثمّ من الساعة 6,00 حتّى 18,00 يومَي الثلاثاء والأربعاء، وقال الفاتيكان إنّ الدخول مجّاني ولا يتطلّب حجز تذاكر.

- اليوم.. جثمان بابا الفاتيكان الراحل بنديكتوس يسجى في كاتدرائية القديس بطرس

ونشر الفاتيكان الأحد، الصور الأولى لجثمان بنديكتوس الذي أُلبِسَ زيًّا أحمر، لون الحداد البابويّ، ووُضِعَ على رأسه تاجٌ أسقفيّ أبيض مُزدان بخيوط ذهبيّة، وفي يده مسبحة، ويظهر في الخلفيّة صليب وشجرة الميلاد ومغارة العيد.

وكرّم بابا الفاتيكان فرنسيس الأحد مجدّدًا ذكرى «العزيز» بنديكتوس السادس عشر، والذي استقال في العام 2013 قائلًا إنّ قواه قد خارت.

ويترأس فرانسيس جنازة سلفه الذي اعتلى السدّة البابويّة من 2005 إلى 2013، وستكون الجنازة حدثًا غير مسبوق في تاريخ الكنيسة الكاثوليكيّة الذي يعود إلى ألفي عام، إذ تضع حدا لتعايش غير معتاد بين رجلين يرتديان اللباس الأبيض البابوي، بنديكتوس وفرنسيس، في الدولة الصغيرة.

وتقام مراسم جنازة «رسمية ولكن بسيطة» وفق الفاتيكان الخميس ابتداءً من الساعة 9,30 (8,30 ت غ)، في ساحة القديس بطرس، حيث حضر جنازة بابا الفاتيكان، يوحنا بولس الثاني، مليون شخص في 2005، ويُدفن بعد ذلك أول بابا ألماني في التاريخ الحديث في سرداب بالكاتدرائية.

فضيحة تحرّش رجال دين جنسيا بالأطفال

وبعد ثماني سنوات من البابوية شهدت أزمات متعددة، طاردت اللاهوتي الألماني في بداية عام 2022، فضيحة تحرّش رجال دين جنسيا بالأطفال، واتهم في تقرير صحفي في ألمانيا بإساءة إدارة العنف الجنسي عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ، فكسر صمته ليطلب «الصفح»، لكنه أكد أنه لم يتستر مطلقًا على الإساءة للأطفال.

وولد يوزف راتسينغر في العام 1927 ودرّس اللاهوت على مدى 25 عاما في ألمانيا، قبل أن يعيّن رئيسا لأساقفة ميونيخ، ثم أصبح الحارس لعقيدة الكنيسة لربع قرن في روما على رأس مجمع العقيدة والايمان، ثم بابا الفاتيكان لمدة ثماني سنوات خلفًا ليوحنا بولس الثاني.