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اليوم.. جثمان بابا الفاتيكان الراحل بنديكتوس يسجى في كاتدرائية القديس بطرس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 09:51 صباحا
اليوم.. جثمان بابا الفاتيكان الراحل بنديكتوس يسجى في كاتدرائية القديس بطرس
قبة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 29 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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يُسجّى جثمان بابا الفاتيكان الراحل بنديكتوس السادس عشر، الذي توفّي السبت عن 95 عامًا، صباح الإثنين في كاتدرائيّة القديس بطرس في روما حيث سيودّعه أنصاره من الكاثوليك قبل جنازته الخميس.

وتفتح أبواب الكنيسة الضخمة للجمهور اعتبارًا من الساعة 9,00 (8,00 ت غ)، حتّى الساعة 19,00 (18,00 ت غ)، ثمّ من الساعة 6,00 حتّى السادسة 18,00 يومَي الثلاثاء والأربعاء، وقال الفاتيكان إنّ الدخول مجّاني ولا يتطلّب حجز تذاكر، وقد نشر لهذه الغاية جهازًا أمنيًّا ضخمًا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبقي جثمان يوزف راتزينغر، حتّى الآن في الكنيسة الصغيرة الخاصّة داخل الدير حيث عاش منذ تنحّيه عام 2013، في قلب حدائق الفاتيكان.

حدث غير مسبوق في تاريخ الكنيسة الكاثوليكيّة
ونشر الفاتيكان الأحد الصور الأولى لجثمان بنديكتوس الذي أُلبِسَ زيًّا أحمر، لون الحداد البابويّ، ووُضِعَ على رأسه تاجٌ أسقفيّ أبيض مُزدان بخيوط ذهبيّة، وفي يده مسبحة. ويظهر في الخلفيّة صليب وشجرة الميلاد ومغارة العيد.

وقد نُقل جثمانه فجر الإثنين إلى كاتدرائيّة القديس بطرس، وهي أكبر كنيسة كاثوليكيّة في العالم، تتّسع لعشرات ألوف المصلّين.

- بابا الفاتيكان سيترأس جنازة بنديكتوس السادس عشر

 وكرّم بابا الفاتيكان فرنسيس الأحد مجدّدًا ذكرى «العزيز» بنديكتوس السادس عشر، الذي توفى

وتوفّي صباح السبت بعدما استقال في العام 2013 قائلًا إنّ قواه قد خارت. ويترأس بابا الفاتيكان فرنسيس جنازة سلفه الذي اعتلى السدّة البابويّة من 2005 إلى 2013، وستكون هذه الجنازة حدثًا غير مسبوق في تاريخ الكنيسة الكاثوليكيّة.

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