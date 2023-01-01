أوكرانيا تدمر 45 طائرة مسيرة ليلة رأس السنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا، أن قوات دفاعها الجوي أسقطت، الليلة الماضية، 45 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد -131/136 كاميكازي والتي استخدمها الغزاة الروس لمهاجمة أوكرانيا، بحسب بيان صادر عن الخدمة الصحفية لقيادة القوات الجوية الأوكرانية، على تطبيق «تليغرام»، وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم» اليوم الأحد.

وأضاف البيان أنه «في ليلة 31 ديسمبر 2022 حتى الأول من يناير 2023، هاجم الغزاة الروس أوكرانيا بطائرات مسيرة طراز شاهد 131/136 كاميكازي إيرانية الصنع»، بحسب وكالة «د ب أ».

- سماع دوي انفجار في كييف مع بداية العام الجديد

وتابع البيان أن «القوات الجوية الأوكرانية، بالتعاون مع قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، دمرت 45 طائرة مسيرة هجومية، منها 13 طائرة مسيرة في 2022 و32 في 2023».

انفجار فوق كييف

ودوى انفجار فوق كييف بعد أقل من ساعة على انطلاق العام الجديد، وقال رئيس بلديتها إن نظام الدفاع الجوي «يعمل» للدفاع عن المدينة من الضربات الروسية.

وقال فيتالي كليتشكو عبر «تلغرام» بعد سماع دوي الانفجار حوالى الساعة 12:35 (22:35 بتوقيت غرينتش) «سماع دوي انفجار في العاصمة.. الدفاع الجوي يعمل»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».