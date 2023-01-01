بوريل: الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعم أوكرانيا في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر، إن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعم أوكرانيا في عام 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم» عن بوريل، القول «في عام 2022، قررت روسيا التخلي تماما عن التزاماتها بحقوق الإنسان الأساسية ومهاجمة أوكرانيا والأمن العالمي»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وأضاف بوريل أنه «في نهاية العام، حاول بوتين مرة أخرى إجبار الأوكرانيين على العيش في الظلام من خلال الهجمات البشعة.. نحن مصممون على مواصلة دعم أوكرانيا، أيضا في عام 2023».

مساعدات إنسانية وعسكرية

ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات سياسية واقتصادية وإنسانية وعسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، إذ قدم الاتحاد في 2022، مساعدات مالية لأوكرانيا بمبلغ 19 مليار يورو.

من ناحية أخرى، ولأول مرة في التاريخ، خصص الاتحاد الأوروبي ما قيمته 3.1 مليار يورو من المساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا.