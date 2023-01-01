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زيلينسكي بعد الضربات الروسية الجديدة: أوكرانيا «لن تغفر» لموسكو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 11:12 صباحا
زيلينسكي بعد الضربات الروسية الجديدة: أوكرانيا «لن تغفر» لموسكو
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن بلاده «لن تغفر» لروسيا غزوها وقصفها، وذلك بعد ضربات جديدة استهدفت كييف ومدنا أخرى قبل حلول السنة الجديدة.

وكتب زيلينسكي، بالروسية على تليغرام «لن يغفر لكم أحد الإرهاب.. لا أحد في العالم سيغفر لكم ذلك»، مضيفا «لن يتم العفو عن الذين يأمرون بضربات مماثلة والذين ينفذونها. هذا أقل ما يمكن قوله»، وفق وكالة «يورو نيوز».

ضربات روسية على المناطق الأوكرانية
واستهدفت ضربات روسية مناطق عدة في أوكرانيا السبت، منها العاصمة كييف حيث أسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقلّ والعديد من الجرحى، بحسب السلطات المحلية، وذلك قبل أن تستأنف روسيا القصف على المدن الأوكرانية صباح الأحد.

- زيلينسكي: أوكرانيا ستواصل القتال حتى النصر

وبعد العديد من الانتكاسات العسكرية على الجبهة، اتبعت روسيا منذ أكتوبر الماضي، تكتيك قصف بنى تحتية أوكرانية يتسبب بانتظام في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه.

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