  • Alwasat News
Atwasat

شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 07:34 مساء
شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023
احتفالات مدينة أوكلاند النيوزيلندية بالعام الجديد. (الإنترنت)
alwasat radio

استقبلت مدينة أوكلاند في نيوزيلندا عام 2023 بعروض ضوئية مميزة على جسرها الشهير وبرج السماء، لتكون أول دولة تستقبل العام الجديد. كذلك استقبلت سيدني الأسترالية العام الجديد بعرض للألعاب النارية فوق جسر هاربور، وتمت إضاءة الجسر بألوان مختلفة احتفالاً ببداية عام 2023.

في أستراليا، كانت سيدني من بين أولى المدن الكبرى التي أعلنت الانتقال إلى العام الجديد، مستعيدةً بذلك لقبها «العاصمة العالمية لعيد رأس السنة»، بعدما شهدت في العامين الماضيين إغلاقًا واحتفالات محدودة بسبب تفشي المتحوّر أوميكرون.

 إعادةفتح الحدود الأسترالية
ومذاك أُعيد فتح الحدود الأسترالية ويُنتظر توافد أكثر من مليون شخص إلى مرفأ سيدني لحضور إضاءة سماء المدينة بأكثر من مئة ألف من الأسهم النارية. وتقدّر السلطات المحلية بأن قرابة نصف مليار شخص سيشاهدون العرض عبر الإنترنت أو على التلفزيون.

ومنذ الظهيرة، يشغل مئات الأشخاص أفضل المواقع لحضور العرض. أمام مبنى أوبرا سيدني قال ديفيد هيو-باترسون (52 عامًا) «لقد كان عامًا جيّدًا جدًا بالنسبة إلينا، تخلّصنا من كوفيد، هذا رائع».

-  العد التنازلي لأولى لحظات حلول العام الجديد.. أستراليا تستقبل 2023 دون قيود «كوفيد»
- العالم يودع 2022 عام الاضطرابات السياسية والاقتصادية.. ويستقبل 2023 بنظرة أمل

وقال منظّم عرض الألعاب الناريّة فورتوناتو فوتي «إذا تمكّنا من جمع كل العالم في الحفلة واستقبال العام المقبل بتفاؤل وفرح متجدّديَن، فسنكون قد نجحنا».

تساهم الاحتفالات في التخلّص من مشاعر سلبية خلفتها سنة 2022 التي شهدت وفاة الملكة إليزابيث الثانية وأسطورة كرة القدم بيليه والزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيف والرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين ورئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

تجاوز عتبة ثمانية مليارات شخص
بدأ ثمانية مليار شخص حول العالم السبت استقبال سنة 2023، ووداع عام مضطرب شهد الحرب في أوكرانيا وتضخمًا قياسيًا ورحيل الملكة اليزابيث الثانية وبيليه.

بالنسبة إلى كثرٍ، ستكون تلك مناسبةً للتخلّص من ذكريات مرتبطة بمعدّلات التضخم القياسية في كل أنحاء العالم وبأزمة كوفيد-19 الذي يصبح رويدًا رويدًا في طيّ النسيان بدون أن يختفي فعليًا. وشهدت الأيام الأخيرة من العام 2022 أيضا رحيل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه (82 عاما) الخميس، وبابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر السبت (95 عاما).

وعلى صعيد آخر، لم يعكس توجّه احترار المناخ ولم يعكس نمو سكان العالم: فقد تم تجاوز عتبة ثمانية مليارات شخص في نوفمبر. وسُجّلت في هذا العام أيضًا استقالات جماعية لموظّفين من عملهم بعد أزمة الوباء وصفعةً في احتفال توزيع جوائز الأوسكار فضلًا عن تقلص ثروات أصحاب المليارات جراء تدهور قيمة العملات المشفّرة.

لكن قبل كل شيء سيتذكر العالم سنة 2022 دائمًا لأنها شهدت عودة الحرب إلى أوروبا مع الغزو الروسي لأوكرانيا. ففي أكثر من 300 يوم، قُتل قرابة سبعة آلاف مدني وجُرح نحو عشرة آلاف شخص، بحسب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

16 مليون أوكراني يفرون من منازلهم
واضطرّ 16 مليون أوكراني للفرار من منازلهم. أما بالنسبة إلى الذين بقوا، فيتخلّل يوميّاتهم انقطاع متكرر للتيار الكهربائي وعمليات قصف روسي وحظر تجوّل.

كلٌّ يعيش هذا النزاع على طريقته، فهناك من يصلّون بهدوء وآخرون يحتفلون، في خطوات تهدف إلى إعطاء زخم للمقاومة المشتركة. شرقًا، يبدو أن روسيا ليست في وضع يخوّلها الاستمتاع. فقد ألغت موسكو عروضها التقليدية للمفرقعات بعدما سأل رئيس بلدية المدينة سيرغي سوبيانين السكان كيف يودّون الانتقال إلى العام الجديد.

قالت إيرينا شابوفالوفا (51 عامًا) وهي موظّفة في حضانة، إن أمنية سكان موسكو الوحيدة هي «سماء سلميّة فوق رؤوسنا». رغم كلّ شيء، وعدت شبكة التلفزيون والإذاعة الروسية الوطنية «VGTRK» بأن تبثّ برنامجًا يعكس «أجواء رأس السنة رغم التغيّرات في البلاد وفي العالم».

لكن هذا العام، ستُعرض الحلقة بدون مشاركة الفنانين المعتادين ومقدم البرامج النجم ماكسيم غالكين الذي يقيم في المنفى بعدما ندّد بالحرب على أوكرانيا.

 بكين تتخلى فجأةً عن سياستها «صفر كوفيد»
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه لمناسبة رأس السنة أن «الحق الأخلاقي والتاريخي في صالحنا» فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه «واثق من أننا سننتصر في هذه الحرب». في آسيا، تشهد الصين تفشيًا واسعًا لكوفيد-19، فيما يسمح التلقيح لسكان سائر دول العالم بعيش حياة شبه عادية.

وتخلّت بكين فجأةً عن سياستها «صفر كوفيد» مطلع الشهر، في تحوّل تلاه فورًا ارتفاع حاد في عدد الإصابات. وفي حين تكتظّ المستشفيات بالمصابين وكذلك المحارق بالجثث، غير أنّ الاحتفالات بعيد رأس السنة ستُقام في عدد لا يُحصى من الحانات والمسارح ومراكز التسوّق في كل أنحاء البلاد.

ومع ذلك، أراد الرئيس شي جينبينغ إعطاء نفحة أمل قبل ساعات قليلة من حلول العام الجديد قائلاً «بارقة الأمل أمامنا».

في المقابل، أعلنت سلطات شنغهاي عدم إقامة أي احتفال في الواجهة البحرية الشهيرة للمدينة. أما في البرازيل، فيتزامن اليوم الأول من يناير مع عودة رئيس البلاد السابق لولا إلى السلطة.

احتفالات مدينة سدنيى الأسترالية بالعام الجديد. (الإنترنت)
احتفالات مدينة سدنيى الأسترالية بالعام الجديد. (الإنترنت)
احتفالات العالم بعام 2021. (الإنترنت)
احتفالات العالم بعام 2021. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبل سنة جديدا

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبل سنة جديدا
ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات

ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات
الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»

الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»
2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني واحميدة نجمان فوق العادة

2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني ...
كيكة ماربل.. حلى لذيذ للقهوة

كيكة ماربل.. حلى لذيذ للقهوة
وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة

وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة
مسؤولون فلسطينيون: تصويت الأمم المتحدة بخصوص الاحتلال الإسرائيلي «انتصار»

مسؤولون فلسطينيون: تصويت الأمم المتحدة بخصوص الاحتلال الإسرائيلي «انتصار»
فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن

فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين المحتملين

القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين ...
«كرة القدم» تنعي أسطورتها بيليه

«كرة القدم» تنعي أسطورتها بيليه
البرازيل تعلن حدادا رسميا ثلاثة أيام على بيليه

البرازيل تعلن حدادا رسميا ثلاثة أيام على بيليه
هل يدفع الأكراد ثمن التقارب التركي السوري بعد اجتماع موسكو؟

هل يدفع الأكراد ثمن التقارب التركي السوري بعد اجتماع موسكو؟
«وال»: غدامس تستعد لاستضافة لقاء عقيلة والمشري 11 يناير المقبل

«وال»: غدامس تستعد لاستضافة لقاء عقيلة والمشري 11 يناير المقبل
الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم

الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم
مراسلون بلا حدود: نحو 1700 صحفي قتلوا في العالم خلال عقدين

مراسلون بلا حدود: نحو 1700 صحفي قتلوا في العالم خلال عقدين
كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا

كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا
ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف

ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قتيل في كييف وضربات روسية متواصلة على عدة مناطق بأوكرانيا
قتيل في كييف وضربات روسية متواصلة على عدة مناطق بأوكرانيا
الرئيس الصيني يرى «بارقة أمل» رغم طفرة الإصابات بكوفيد-19
الرئيس الصيني يرى «بارقة أمل» رغم طفرة الإصابات بكوفيد-19
القيادة الأوكرانية تعلن إسقاط 12 صاروخا من 20 أطلقتها القوات الروسية
القيادة الأوكرانية تعلن إسقاط 12 صاروخا من 20 أطلقتها القوات ...
حركة فتح تدعو لإعادة النظر في الاتفاقات مع إسرائيل خلال الذكرى الـ58 لتأسيسها
حركة فتح تدعو لإعادة النظر في الاتفاقات مع إسرائيل خلال الذكرى ...
شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023
شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما...
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
«مثلي الجنس».. انتخاب أمير أوحانا رئيسا جديدا للبرلمان الإسرائيلي
«مثلي الجنس».. انتخاب أمير أوحانا رئيسا جديدا للبرلمان ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
المزيد
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا قصير المدى باتجاه بحر اليابان
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا ......
قتيل في مواجهات إحياء ذكرى قتلى سقطوا في تظاهرات في إيران
قتيل في مواجهات إحياء ذكرى قتلى سقطوا في تظاهرات في إيران...
روسيا وأوكرانيا تفرجان عن 200 جندي في تبادل للأسرى
روسيا وأوكرانيا تفرجان عن 200 جندي في تبادل للأسرى...
شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023
شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023...
حركة فتح تدعو لإعادة النظر في الاتفاقات مع إسرائيل خلال الذكرى الـ58 لتأسيسها
حركة فتح تدعو لإعادة النظر في الاتفاقات مع إسرائيل خلال ......
المزيد