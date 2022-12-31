القيادة الأوكرانية تعلن إسقاط 12 صاروخا من 20 أطلقتها القوات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس هيئة الأركان الأوكرانية فاليري زالوجني أن الجيش الروسي استهدف مدنا أوكرانية عدة السبت بإطلاقه 20 صاروخا، وخصوصا من قاذفات قنابل، لافتا إلى أن الدفاع الجوي الأوكراني أسقط 12 منها.

وقال زالوجني عبر تلغرام «أطلق العدو أكثر من 20 صاروخا جويا عابرا بواسطة قاذفات قنابل استراتيجية طراز تو-95 ام اس من بحر قزوين ومن منظومات صاروخية برية. إن قواتنا ووسائل دفاعنا الجوي دمرت 12 صاروخا»، وفق «فرانس برس».

استهدفت ضربات روسية مناطق عدة في أوكرانيا السبت منها العاصمة كييف حيث أسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقلّ والعديد من الجرحى، بحسب السلطات المحلية.

دمار وحرائق في ميكولايف في الجنوب

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام «بحسب المعلومات الأولية، قُتل شخص في حيّ سولوميانسكي. جُرح العديد من الأشخاص». وتحدثت السلطات الأوكرانية عن دمار وحرائق في ميكولايف (جنوب) وخميلنيتسكي (غرب). وأوضح كليتشكو أن سبعة أشخاص أصيبوا في موقعَين مختلفَين في العاصمة أحدهم في «حالة خطرة جدا».

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كذلك، تحدث المسؤولون الأوكرانيون عن دمار وحرائق في ميكولايف في الجنوب حيث أصيب شخصان على الأقل، وفي خميلنيتسكي في الغرب حيث أصيب أربعة أشخاص بهذه الضربات الروسية. أما في كييف، فبثّت السلطات صورا من موقع أحد الانفجارات دمّر فندقا في وسط العاصمة.

وبعد العديد من الانتكاسات العسكرية على الجبهة، اتبعت روسيا منذ أكتوبر تكتيك قصف بنى تحتية أوكرانية يتسبب بانتظام في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه الجارية.