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شولتس: العالم خسر «شخصية بارزة» بوفاة بنديكتوس.. وماكرون يشيد بجهود بابا الفاتيكان السابق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 12:51 مساء
شولتس: العالم خسر «شخصية بارزة» بوفاة بنديكتوس.. وماكرون يشيد بجهود بابا الفاتيكان السابق
بابا الفاتيكان الراحل بنديكتوس السادس عشر، في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، 27 أكتوبر 2010. (أ ف ب)
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اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس السبت أن العالم يخسر «شخصية بارزة» في الكنيسة الكاثوليكية مع وفاة بابا الفاتيكان السابق، بنديكتوس السادس عشر، الذي توفي السبت عن 95 عامًا.

وقال شولتس على حسابه على تويتر «بصفته بابا ألمانيًا، كان بنديكتوس السادس عشر بالنسبة لكثيرين، وليس فقط في هذا البلد، قائدًا فريدًا للكنيسة»، واصفًا إياه بأنه كان «شخصية مؤيدة للنقاش ولاهوتيًا ذكيًا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

من جانبه أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بجهود بنديكتوس السادس عشر، في سبيل «عالم أكثر أخوّة».

- وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما

وكتب ماكرون على تويتر «أفكاري مع الكاثوليك في فرنسا وحول العالم المحزونين برحيل قداسته بنديكتوس السادس عشر الذي عمل بروح وذكاء من أجل عالم أكثر أخوّة».

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