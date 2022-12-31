ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

أرجعت السلطات الكمبودية السبت، حريقاً هائلاً اندلع في فندق يضمّ كازينو وأسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، إلى ماس كهربائي.

واندلع الحريق ليل الأربعاء الخميس في مجمّع ترفيهي يقع في بويبت، وهي مدينة حدودية مع تايلاند، فيما قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث كون كيم، إن «الحادث نتج عن ماس كهربائي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكان أكثر من ألف زبون ونحو 500 موظف في مجمع «غراند دايموند سيتي» عند اندلاع الحريق.

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وأظهرت صور التُقطت خلال الحريق، أشخاصاً محاصرين على شرفات أو عند النوافذ، هرباً من ألسنة اللهب التي بلغ ارتفاعها عدّة أمتار.

وأكّد كيم أن 26 شخصاً، بينهم 17 تايلانديًا إضافة إلى مواطن ماليزي وآخر نيبالي، لقوا مصرعهم جراء الحريق، مضيفا «بعض الناس ماتوا احتراقًا، والبعض الآخر بسبب نقص الأوكسجين، وآخرون احترقوا وماتوا وهم يبحثون عن مخارج».

وقال كيم إن إخماد الحريق استغرق وقتاً طويلاً، مُلقياً اللوم على التصميم المعقد للفندق، علاوة على نقص تجهيزات الإطفاء والإنقاذ.

وأوقفت مساء الجمعة فرق الطوارئ الكمبودية عمليات الإنقاذ مع حلول الظلام، وأكّد كيم أن عمليات البحث والإنقاذ شملت كافة أنحاء المجمّع.

«أريد فقط الحصول على جثّته»

وقال التايلندي نونغ (42 عاماً) وهو أحد الموظّفين في الكازينو فضّل عدم الكشف عن كامل اسمه، إن والده توفي في غرفة في الفندق، بعد أن ساعد امرأتين على الهروب من ألسنة النيران، مضيفا «استنزفت طاقته خلال مساعدتهما واختنق جراء الدخان».

وأوضح نونغ الجمعة لوكالة «فرانس برس»، «اتصلت به عبر الهاتف وعندما لم يُجب فقدت الأمل. الآن، أريد فقط الحصول على جثّته».

وتلقت فرق الإنقاذ الكمبودية المساعدة من فرق إغاثة تايلاندية، جاءت من الجانب الآخر من الحدود القريبة جدًا، وأخذت على عاتقها عددًا كبيرًا من الجرحى.

حرائق مميتة في الملاهي الليلية

وقال مسؤولون تايلانديون إن أكثر من خمسين شخصاً كانوا يُعالجون الجمعة في المستشفيات، بينهم 13 في حالة حرجة.

وفي الأشهر الأخيرة، اندلعت عدة حرائق مميتة في الملاهي الليلية في جنوب شرق آسيا، حيث يشتبه في عدم احترام قواعد السلامة الأساسية.

وفي أغسطس، أدّى حريق في ملهى ليلي بالقرب من باتايا في تايلاند إلى مقتل 26 شخصاً، وبعد شهر، قُتل 32 شخصاً في حريق في حانة كاريوكي في ضواحي مدينة هوشي منه في فيتنام.