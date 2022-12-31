  • Alwasat News
Atwasat

ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 12:21 مساء
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
فرق إنقاذ يسير في جزء محترق من فندق «غراند دايموند سيتي»، بعد حريق كبير في المجمع في بويبت في كمبوديا، 30 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أرجعت السلطات الكمبودية السبت، حريقاً هائلاً اندلع في فندق يضمّ كازينو وأسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، إلى ماس كهربائي.

واندلع الحريق ليل الأربعاء الخميس في مجمّع ترفيهي يقع في بويبت، وهي مدينة حدودية مع تايلاند، فيما قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث كون كيم، إن «الحادث نتج عن ماس كهربائي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكان أكثر من ألف زبون ونحو 500 موظف في مجمع «غراند دايموند سيتي» عند اندلاع الحريق.

- التضخم يهدد بإصابة آلاف الأطفال في كمبوديا بسوء التغذية

وأظهرت صور التُقطت خلال الحريق، أشخاصاً محاصرين على شرفات أو عند النوافذ، هرباً من ألسنة اللهب التي بلغ ارتفاعها عدّة أمتار.

وأكّد كيم أن 26 شخصاً، بينهم 17 تايلانديًا إضافة إلى مواطن ماليزي وآخر نيبالي، لقوا مصرعهم جراء الحريق، مضيفا «بعض الناس ماتوا احتراقًا، والبعض الآخر بسبب نقص الأوكسجين، وآخرون احترقوا وماتوا وهم يبحثون عن مخارج».

وقال كيم إن إخماد الحريق استغرق وقتاً طويلاً، مُلقياً اللوم على التصميم المعقد للفندق، علاوة على نقص تجهيزات الإطفاء والإنقاذ.

وأوقفت مساء الجمعة فرق الطوارئ الكمبودية عمليات الإنقاذ مع حلول الظلام، وأكّد كيم أن عمليات البحث والإنقاذ شملت كافة أنحاء المجمّع.

«أريد فقط الحصول على جثّته»
وقال التايلندي نونغ (42 عاماً) وهو أحد الموظّفين في الكازينو فضّل عدم الكشف عن كامل اسمه، إن والده توفي في غرفة في الفندق، بعد أن ساعد امرأتين على الهروب من ألسنة النيران، مضيفا «استنزفت طاقته خلال مساعدتهما واختنق جراء الدخان».

وأوضح نونغ الجمعة لوكالة «فرانس برس»، «اتصلت به عبر الهاتف وعندما لم يُجب فقدت الأمل. الآن، أريد فقط الحصول على جثّته».

وتلقت فرق الإنقاذ الكمبودية المساعدة من فرق إغاثة تايلاندية، جاءت من الجانب الآخر من الحدود القريبة جدًا، وأخذت على عاتقها عددًا كبيرًا من الجرحى.

حرائق مميتة في الملاهي الليلية
وقال مسؤولون تايلانديون إن أكثر من خمسين شخصاً كانوا يُعالجون الجمعة في المستشفيات، بينهم 13 في حالة حرجة.

وفي الأشهر الأخيرة، اندلعت عدة حرائق مميتة في الملاهي الليلية في جنوب شرق آسيا، حيث يشتبه في عدم احترام قواعد السلامة الأساسية.

وفي أغسطس، أدّى حريق في ملهى ليلي بالقرب من باتايا في تايلاند إلى مقتل 26 شخصاً، وبعد شهر، قُتل 32 شخصاً في حريق في حانة كاريوكي في ضواحي مدينة هوشي منه في فيتنام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبل سنة جديدا

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبل سنة جديدا
ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات

ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات
الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»

الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»
2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني واحميدة نجمان فوق العادة

2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني ...
كيكة ماربل.. حلى لذيذ للقهوة

كيكة ماربل.. حلى لذيذ للقهوة
وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة

وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة
مسؤولون فلسطينيون: تصويت الأمم المتحدة بخصوص الاحتلال الإسرائيلي «انتصار»

مسؤولون فلسطينيون: تصويت الأمم المتحدة بخصوص الاحتلال الإسرائيلي «انتصار»
فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن

فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين المحتملين

القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين ...
«كرة القدم» تنعي أسطورتها بيليه

«كرة القدم» تنعي أسطورتها بيليه
البرازيل تعلن حدادا رسميا ثلاثة أيام على بيليه

البرازيل تعلن حدادا رسميا ثلاثة أيام على بيليه
هل يدفع الأكراد ثمن التقارب التركي السوري بعد اجتماع موسكو؟

هل يدفع الأكراد ثمن التقارب التركي السوري بعد اجتماع موسكو؟
«وال»: غدامس تستعد لاستضافة لقاء عقيلة والمشري 11 يناير المقبل

«وال»: غدامس تستعد لاستضافة لقاء عقيلة والمشري 11 يناير المقبل
الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم

الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم
مراسلون بلا حدود: نحو 1700 صحفي قتلوا في العالم خلال عقدين

مراسلون بلا حدود: نحو 1700 صحفي قتلوا في العالم خلال عقدين
كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا

كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا
ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف

ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قتيل في كييف وضربات روسية متواصلة على عدة مناطق بأوكرانيا
قتيل في كييف وضربات روسية متواصلة على عدة مناطق بأوكرانيا
الرئيس الصيني يرى «بارقة أمل» رغم طفرة الإصابات بكوفيد-19
الرئيس الصيني يرى «بارقة أمل» رغم طفرة الإصابات بكوفيد-19
القيادة الأوكرانية تعلن إسقاط 12 صاروخا من 20 أطلقتها القوات الروسية
القيادة الأوكرانية تعلن إسقاط 12 صاروخا من 20 أطلقتها القوات ...
حركة فتح تدعو لإعادة النظر في الاتفاقات مع إسرائيل خلال الذكرى الـ58 لتأسيسها
حركة فتح تدعو لإعادة النظر في الاتفاقات مع إسرائيل خلال الذكرى ...
شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023
شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما...
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
«مثلي الجنس».. انتخاب أمير أوحانا رئيسا جديدا للبرلمان الإسرائيلي
«مثلي الجنس».. انتخاب أمير أوحانا رئيسا جديدا للبرلمان ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
المزيد
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا قصير المدى باتجاه بحر اليابان
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا ......
قتيل في مواجهات إحياء ذكرى قتلى سقطوا في تظاهرات في إيران
قتيل في مواجهات إحياء ذكرى قتلى سقطوا في تظاهرات في إيران...
روسيا وأوكرانيا تفرجان عن 200 جندي في تبادل للأسرى
روسيا وأوكرانيا تفرجان عن 200 جندي في تبادل للأسرى...
شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023
شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023...
حركة فتح تدعو لإعادة النظر في الاتفاقات مع إسرائيل خلال الذكرى الـ58 لتأسيسها
حركة فتح تدعو لإعادة النظر في الاتفاقات مع إسرائيل خلال ......
المزيد