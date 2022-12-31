قتيل و30 جريحاً في اصطدام حافلتين بمطار طهران

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل شخصٌ على الأقلّ وجُرح ثلاثون آخرون جراء اصطدام حافلتَين السبت، في مطار طهران الدولي قرب العاصمة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقال مسؤول في الشرطة في مطار الإمام الخميني الدولي للتلفزيون الرسمي، «للأسف، سقط قتيلٌ في الحادث».

إصابات بجروح بالغة

فيما أفاد التلفزيون أن «أكثر من 30 شخصاً أُصيبوا في المجمل»، بدون تحديد جنسياتهم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح المسؤول أن 11 من بينهم مصابون «بجروح بالغة».

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مطار الإمام الخميني هو المطار الدولي الرئيسي في إيران ويقع على مسافة 30 كلم جنوب غرب العاصمة.