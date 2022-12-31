مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون، جراء انفجارٍ وقع داخل مطعم بمدينة أيدين غربي تركيا، الجمعة، ورجّح المسؤولون أن يكون سبب الانفجار تسرّب غاز الطهي.

وقال رئيس بلدية أيدين حسن أقصوي، لشبكة «سي إن إن» بنسختها التركية، «من بين المصابين الخمسة ثمة شخص إصابته خطيرة»، وفق وكالة «يورو نيوز».

السلطات المحلية تواصل تحرياتها

وأوضح أقصوي أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار حدث في الساعة الـ15.35 بالتوقيت المحلي، أثناء تبديل أسطوانة غاز في المطعم الواقع في حي ألطنباش، لافتاً إلى أن السلطات المحلية تواصل تحرياتها لمعرفة ملابسات الانفجار.

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وذكرت وسائل إعلام تركية أن حريقاً اندلع في أعقاب الانفجار وامتد إلى مطعم للمأكولات الشعبية في حين نازيلي، وأظهرت اللقطات التي بثتها التلفزة المحلية سيارات إطفاء وسيارات إسعاف تهرع في مكان وقوع الحادث.