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كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 01:39 صباحا
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد
صاروخ بالستي أطلقته كوريا الشمالية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أطلقت كوريا الشمالية فجر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) صاروخا بالستيا غير محدد، حسبما أعلنت جارتها كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي، في إشارة إلى بحر اليابان، وفق وكالة «فرانس برس».

زعيم كوريا الشمالية متحفز ضد جارته؟
والأربعاء الماضي، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن أهداف جديدة لجيش بلاده خلال العام 2023 في تقرير إلى قادة حزبه. 

وتحدث التقرير عن الوضع الجديد القائم على التحديات الذي شهدته شبه الجزيرة الكورية، في إشارة إلى التصعيد الأخير في التوتر بين الكوريتين. كما تطرق إلى «الكفاح ضد العدو الذي سيلتزم به الحزب».

صواريخ تعاقب عليها الأمم المتحدة
وأجرت كوريا الشمالية سلسلة اختبارات قياسية للأسلحة في 2022 شملت إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات تحظر عليها عقوبات الأمم المتحدة اختبارها.

كما رفعت بيونغ يانغ منسوب التوتر مع سول، بما في ذلك عبر إطلاق قذائف مدفعية إلى مناطق بحرية عازلة وإرسال مسيّرات الأسبوع الماضي إلى المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

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