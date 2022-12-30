إيران تجري مناورات بحرية وجوية وبرية مشتركة في الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وسائل إعلام رسمية، بأن إيران أجرت مناورات بحرية وجوية وبرية مشتركة في الخليج، اليوم الجمعة، بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال الأدميرال حبيب الله سياري، لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) إن المناورات التي تشارك فيها غواصات ومسيرات «تشمل التدريب على عمليات جمع المعلومات عن القوات المهاجمة وكذلك عمليات استطلاع»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

مناورات في مضيق هرمز

وبدأت المناورات التي تحمل اسم (ذو الفقار 1401)، فجر الجمعة في الجانب الشرقي من المضيق في خليج عمان.

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وتجري طهران، التي تعارض وجود القوات البحرية الأميركية والغربية في المنطقة، مناورات حربية سنوية في مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 30% من إجمالي النفط الخام المنقول بحرا.

ونقلت قناة «برس تي.في»، الناطقة بالإنجليزية والتابعة للدولة، عن سياري القول إنه يتعين على القوات الأجنبية مغادرة المنطقة «حتى تتمكن دول المنطقة من إرساء الاستقرار والسلام في محيطها».